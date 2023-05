Inauguration et lancement officiel de la 4e édition du festival ’Origin’Art

Un festival pour les jeunes (11-25 ans) pour deux jours dédiés aux pratiques urbaines artistiques et sportives.

Vendredi 12 mai, à 18 heures 30, 52 quai Saint Cosme à Chalon-sur-Saône (dans la salle de la Grande Tuerie aux Abattoirs) se déroulait la soirée d’inauguration et du lancement officiel de la 4ème édition du festival Origin’Art adressé aux jeunes de 11 à 25 ans pour deux jours dédiés aux pratiques urbaines artistiques et sportives.

Une visite du site des abattoirs était organisée pour les autorités !

Pour cette inauguration Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône était accompagné d’Olivier Tainturier Sous-préfet de l’arrondissement de Chalon-sur-Saône et d’Annie Lombard, Vice-présidente en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l’emploi et de l’insertion et assisté, de Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture, de Jean-Michel Morandière, 11e adjoint en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, d’Isabel Paulo, Conseillère Municipale, Déléguée aux actions en direction des jeunes, de Véronique Avon, Conseillère Municipale, déléguée à l’animation commerciale, de Monique Brédoire, Conseillère Municipale chargée de mission du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, de Robert Llorca, Directeur du conservatoire du Grand Chalon, de Thérèse Beyssette, Présidente de l’Association de la Maison de Quartier des Aubépins, de Mohamed Laarichat, référent événementiel au service Jeunesse de la Ville de Chalon et en présence de Solène Darnauguilhem, Directrice de la vie scolaire et de la cohésion social, de Rachid Kassi…

Extrait du discours prononcé par Gilles Platret : «Vous savez que c’est toujours un moment important quand on arrive à faire une aussi grosse organisation comme celle-ci et cela va quand même durer aujourd’hui et demain, donc que l’on ait un mot de remerciement pour toutes celles et ceux qui y sont impliqués […] Si tout cela est possible et bien c’est parce que depuis des mois, il y a des équipes qui travaillent sur l’organisation de ce 4ème festival. Je voudrais remercier toutes les équipes jeunesse de la Ville de Chalon-sur-Saône, toutes les équipes du GICLA ( Groupe d’Intérêt Public Chalon Loisirs Animations) qui a porté ce festival. Il y a aussi toutes celles et ceux qui sont venus donner un coup de main, des organisations, des artistes, des animateurs de l’ensemble du paysage de la région car on a voulu faire appel à des gens locaux. C’est vraiment ce que l’on a souhaité, c’est mettre en avant des talents qui sont de chez nous pour qu’ils viennent ici faire des démonstrations. Notre objectif c’est que vous passiez un bon moment, que vous découvriez des choses, que vous participiez à des aventures et que vous ayez envie de vous y mettre vous-même […] Je vous souhaite de passer un excellent festival et de vivre ces heures avec toute l’intensité qu’ont mis celles et ceux qui les ont préparé et que je remercie encore. Merci et à très bientôt ! ».

Extrait du discours d’Olivier Tainturier : « Bonsoir à tous ! Je suis très heureux d’être avec vous ce soir pour cette 4ème édition d’Origin’Art qui aura lieu sur deux jours avec énormément d’animations, de culture, de sport, de musique. Bien sûr l’Etat participe au financement de cet événement à hauteur de 7 000 euros qui sont apportés dans le cadre du Contrat de Ville piloté par le Grand Chalon. Très heureux que cette manifestation puisse avoir lieu car moi je crois beaucoup à la culture et aux cultures urbaines. Ce festival fait écho à la cérémonie des flammes qui s’est tenue pas plus tard qu’hier soir au Théâtre du Châtelet autour du RAP […] bon festival à toutes et à tous ! ».

Mohamed Laarichat, lançait la soirée

Animé par Rachid Kassi de 19 h 30 à minuit, le lancement du festival commençait par une battle hip-hop (à suivre sur info-chalon) animé par DJ Liam avec la Compagnie TSN et une soirée Dj animée par le collectif NSM

Pour information voici les activités qui vous seront proposées ce samedi 13 mai :

- Escalade/slackline (animateurs jeunesse) : parcours urbains de slackline et d’escalade encadrés.

- Parkour (association Dijon Parkour Crew DPC): discipline sportive acrobatique qui consiste à franchir des obstacles urbains ou naturels, par des mouvements rapides et agiles.

- Foot golf (Le Concept Ball) : sport de précision se jouant en plein air qui consiste à envoyer, avec des frappes du pied, un ballon de football dans un trou, avec le moins de frappes possible, d'après des règles proches du golf.

- Glisse (En roue libre) : trottinettes, rollers, skates, sauts d’obstacles…

- Saltimbanques (animateurs jeunesse): Il s'agit de réaliser des prouesses techniques en stabilisant son corps dans des positions incroyables. La discipline peut s'effectuer avec des objets spécifiques comme la boule d'équilibre, les échasses, le rolla bolla, le monocycle ou encore le fil.

- Foot freestyle (association Freestyle Fans): discipline artistique et sportive qui consiste à réaliser des figures à l'aide d'un ballon de football.

- Beat box (Raphael et Stan): cette technique consiste à faire de la musique en imitant des instruments, uniquement avec sa bouche.

- E.trottinette (animateurs jeunesse) : balade en trottinette le long des quais.

- Graffiti (Drika Chagas) : entre performances et œuvres communes, Drika Chagas, artiste plasticienne franco-brésilienne, vous emmène dans son univers.

- Hip-hop (animateur jeunesse) : la danse hip-hop désigne plusieurs formes de street dance principalement effectuées dans la musique hip-hop.Dj et scratch (La Péniche) : atelier d’initiation à l’art du scratch et du djing.

- Flocage de t-shirt (animateurs jeunesse) : les participants auront la possibilité de floquer le logo Origin’Art sur un t-shirt.

- Bike polo (association Lyon Bike Polo) : variante du polo à cheval se pratiquant à bicyclette avec un maillet pour diriger une balle vers les buts adverses.

- Hockey roller : discipline de hockey en patins à roulettes.

- BMX Flat (Joris Bretagnolles, 3e mondial, vainqueur de la Coupe de France 2022, champion de France 2022): discipline qui consiste à enchainer des figures sur la roue avant ou arrière du BMX.

- Fraîche zone : buvette, ambiance musicale.

- Stands commerçants : de 19 h à 22 h un Soul Train et une soirée disco, animés par les animateurs jeunesse, clôture le festival.

