La délégation d'assurance emprunteur à la portée de tous

À l'heure où les budgets sont de plus en plus serrés, il existe un moyen encore méconnu de réaliser de précieuses économies financières : changer l'assurance emprunteur de votre crédit immobilier. D'après un rapport du Comité consultatif du secteur financier (CCSF), 88 % de ces contrats étaient en effet détenus par les banques en 2020. Or, de multiples offres alternatives permettent de faire baisser la facture. Et, bonne nouvelle, vous avez depuis peu une liberté totale pour faire jouer la concurrence !



RÉSILIER À TOUT MOMENT

Le marché de l'assurance emprunteur est estimé à près de 8 milliards d'euros de cotisations annuelles. Il faut dire que cette couverture servant à garantir la prise en charge des mensualités du crédit immobilier en cas de décès, d'invalidité, voire de perte d'emploi, peut être particulièrement onéreuse. C'est d'autant plus vrai que cette manne financière profite essentiellement aux établissements bancaires qui jouissent d'une position privilégiée puisqu'ils font souscrire cette couverture assurantielle au moment de l'octroi du prêt. Après plusieurs tentatives législatives infructueuses visant à instaurer davantage de concurrence, la loi Lemoine du 28 février 2022 a toutefois rebattu les cartes. Depuis le 1er septembre 2022, date de sa pleine entrée en vigueur, tous les usagers ont en effet le droit de résilier leur contrat d'assurance emprunteur à n'importe quel moment, et ce, dès sa signature.



10 000 € D'ÉCONOMIES

Cette mesure est une victoire pour les assureurs alternatifs qui s'emploient désormais à la médiatiser, à l'instar du courtier en assurance April qui a lancé une campagne de communication sur ce nouveau droit en mars afin de sensibiliser le grand public. « Pour nous, le combat est gagné mais il faut informer les consommateurs parce que beaucoup ne connaissent pas la loi Lemoine », nous explique Eric Maumy, le président du groupe. À la clé, le PDG l'assure, « la délégation d'assurance emprunteur est un moyen efficace de faire de réelles économies ».



Déjà en 2020, une étude du courtier Sécurimut (filiale de la Macif), estimait qu'il était possible de réaliser en moyenne 10 000 € d'économies en passant d'un contrat dit « de groupe » (ceux proposés par les banques) à une offre alternative. Le chiffre est aujourd'hui mis en avant par l'Apcade (l'Association pour la promotion de la concurrence en assurance des emprunteurs), un lobby créé en 2021 par les principaux acteurs alternatifs, dont la Macif et April, afin d'obtenir ce droit à la résiliation infra-annuelle. La présidente de l'association constatait ainsi fin février « une économie allant de 5 000 à 25 000 € et parfois beaucoup plus sur les gros capitaux, avec une moyenne autour de 10 000 € » pour les ménages ayant effectivement changé de contrat depuis septembre.



Alors que l'Apcade notait « une vague importante de changements d'assurance emprunteur » depuis l'entrée en vigueur de la loi, Eric Maumy a lui aussi perçu cet essor : « 70 % de notre volume d'affaires concerne aujourd'hui la reprise de contrats en cours, contre 40 % avant la loi Lemoine. »



Julie Polizzi