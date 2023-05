Projet entre l’école d’Allériot et le club radioamateur de Chalon sur Saône : la boucle est bouclée pour la classe de CE2-CM1

Info Chalon vous a fait vivre les différentes étapes de ce projet. Le club de radio amateur de Chalon sur Saône (CRAC) et l’école d’Allériot avaient préparé une liaison radio par satellite avec les îles Crozet depuis décembre 2022.

Les enfants avaient tout d’abord étudié le radioamateurisme avec différents ateliers (plus d’infos ici) et le 6 mars 2023, les élèves devaient contacter par radio les îles Crozet.

Malheureusement, tout ne s’est pas passé comme prévu à cause de la météo capricieuse et les enfants avaient dû se contenter d’envoyer leurs questions par vidéo et recevoir à leur tour un montage vidéo pour obtenir leurs réponses.

Un moment tout de même très passionnant pour les enfants qui ont reçu la vidéo illustrée d’images des îles Crozet.

Pour revivre ce moment, vous pouvez retrouver l’article d’info Chalon ici.

Seulement voilà, Gilles Platret, membre du CRAC et porteur du projet, n’était pas satisfait de ne pas avoir pu faire vivre une « vraie » liaison radio aux enfants.

Et bien évidemment, les élèves étaient aussi de cet avis !

C’est ainsi que les radioamateurs du club de Chalon sur Saône sont partis en quête d’une autre possibilité de contact avec une contrée exotique, et c'est un couple de radioamateurs mauricien, Véronique et Jean-Marc, qui a spontanément et gentiment répondu à l'appel.

C’est de cette manière que le 12 mai 2023 au matin, les élèves de l'école primaire d'Allériot avaient rendez-vous pour une liaison radio par satellite avec l’île Maurice.

Avec le soutien de la Municipalité d’Allériot et de la directrice de l’école, une station radio provisoire a donc été installée dans la salle d'activité et une antenne parabolique a été pointée sur un satellite radioamateur situé à 38 000 km d'Allériot au-dessus de l'équateur.

La liaison radio d'une durée d'une vingtaine de minutes s'est déroulée sous forme de questions-réponses : les enfants sont passés deux à deux au microphone, l'un précisant les noms et âges, le suivant posant la question.

Véronique et Jean-Marc ont répondu tour à tour aux pertinentes interrogations des enfants.

On retiendra par exemple :

Question de Zélie et Mina : Vos prénoms sont francophones, pourquoi? OVER*

Réponse de Jean-Marc : Bonjour Zélie et Mina, ma famille est arrivée à l’île Maurice en 1751, deux frères Jean Baptiste et Gervais né à Champeaux dans le Calvados se sont installés ici.

Pour la famille de Véronique c’est une histoire similaire elle est aussi de souche française, OVER

Question de Mila et Emma : Quelles langues parle-t-on là-bas ? OVER

Réponse de Jean-Marc : Bonjour Mila et Emma, on parle beaucoup de langues ici.

Les langues officielles sont l’anglais et le français, nous avons aussi le patois mauricien, le Créole, qui est parlé par tous.

Nous avons beaucoup de langues venant d’Asie comme par exemple l’hindi et le mandarin. Les mauriciens parlent en général au moins trois langues, OVER

Question d'Elya et Mélissa : Quels sont les fruits exotiques que l’on trouve sur l’île ? OVER

Réponse de Véronique : Bonjour Elya et Mélissa, nous avons beaucoup de fruit tropicaux : ananas, banane, papaye, avocat, bilimbi, tamarin, carambole, mangues, litchis et bien d’autres !

En été, le fruit le plus apprécié est sûrement le litchi qui est exporté aussi vers la France, OVER

Ces réponses vont alimenter le travail des écoliers, il faudra maintenant découvrir ce qu’est le bilimbi, la carambole mais aussi les marlins, bonites et autres bécunes !

En finalité, les enfants se sont dit ravis de ces ateliers en compagnie des radioamateurs, ils ont appris quelques notions d'électricité et d'électronique, ils ont joué du fer à souder et contacté par radio des habitants de l'océan indien !

Clap de fin donc pour ce beau projet, qui en appellera certainement d'autres !

Le Club Radio Amateur Chalonnais est à l'écoute des enseignants qui souhaitent construire des projets pédagogiques scientifiques faisant appel aux ondes radio (contacts lointains, liaisons satellitaires, ballons sondes, électronique, électricité ...).

Pour plus d’infos ou pour contacter le CRAC, rendez-vous sur leur site web ici.

Amandine Cerrone.

*Over : terme utilisé par les radioamateurs pouvant être tranduit par « à vous ».