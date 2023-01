Les CE2-CM1 de l’école primaire d’Allériot se préparent à s’entretenir par satellite avec les îles Crozet

Les îles Crozet forment un archipel dans le sud de l’océan Indien. Il fait partie des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF). Ces terres ne comptent aucun habitant permanent.





Cette liaison aura lieu le 6 mars prochain et comptez sur Info Chalon pour vous relater cet événement exceptionnel.

En effet, c’est la toute première fois que ce genre d’expérience implique des écoles, des scientifiques et des radioamateurs.

De plus, il y a plus de 10 ans qu’il n’y a pas eu de déplacement de radioamateur sur Crozet.

Le radio-amateurisme*, peut-être un peu « boudé » ces dernières années à cause de l’explosion du digital, consiste à acquérir des connaissances techniques dans les domaines de la radio et de l'électronique et de développer des liens d'amitié entre amateurs de différents pays.

Le club de Chalon sur Saône, créé en 1975, compte une trentaine d’adhérents.

Des amateurs, oui, mais qualifiés. En effet, impossible d’émettre sans avoir réussi l’examen nécessaire à cette pratique.

« Nous nous réunissons tous les samedis après midi. Il y a alors ceux qui pratiquent et ceux qui préparent leur examen. » a indiqué Gilles Platret, membre du club et animateur de l’activité avec les élèves d’Alleriot.

Parmi les membres du club : Maxime, 9 ans, passionné de bricolage et inventions en tout genre.

« Il adore ça ! Quand j’ai entendu parler du club de radio amateurisme de Chalon, j’ai tenté sans grande conviction au vu de son âge mais finalement ils ont dit oui tout de suite » a confié Sandrine à info Chalon, maman de Maxime et Pauline, jumeaux et scolarisés dans la classe de Ludivine Brusson, enseignante à Alleriot.

C’est de cette manière que cette aventure a pu voir le jour.

« C’est une réelle opportunité pour nous » a indiqué Mme Brusson, qui s’est occupée de toute la partie théorique du projet : histoire, géographie ou encore préparation des éléments de langage pour le jour J.

La liaison sera assurée par un radioamateur séjournant exceptionnellement dans l’archipel et par les moyens humains et technique du Club Radio.



Ce vendredi 27 janvier, Info Chalon a assisté à la troisième intervention du club de radio-amateur au sein de l’école allériotoise.

Au programme : le montage d’un clignotant LED sur un circuit électronique.

« On a colorié en classe des animaux que l’on retrouve sur les îles Crozet et là on prépare un circuit avec deux LED pour venir faire les yeux de nos animaux ! » ont expliqué Ethan et Elya, deux élèves de la classe, enjoués, à Info Chalon.



Gilles, au commande de cette activité, épaulé par Gérard, radioamateur, Martial, membre du club chalonnais et Sandrine, maman de Maxime et Pauline, avait alors tout organisé en amont pour prévenir le bon fonctionnement de cet après-midi ludique.

Les enfants, ultra motivés, ont alors chaussé les lunettes de chantier et saisit l’appareil à souder dans le but de faire clignoter les deux leds et les positionner sur leur dessin.

Tous ont relevé le défi avec brio et sont repartis à la maison avec leurs petites inventions. Il ne fait aucun doute, que ce vendredi soir, les parents des enfants de la classe de Ludivine Brusson, n’ont fait qu’entendre parler de soudure, résistances et transistors !

Au programme la semaine prochaine à l’école d’Alleriot : répétition générale avec mise en situation réelle pour préparer le jour J.

« Nous disposerons d’une vingtaine de minutes donc nous devons être 100% prêts pour le jour de la liaison satellite » a expliqué Gilles à info Chalon.

A noter que les questions des enfants seront transmises le plus en amont possible au radioamateur de Crozet pour que les réponses puissent être préparées à l’avance afin de fluidifier le contact.

Rendez vous, donc, le 6 mars prochain pour cette aventure exceptionnelle.

En attendant, vous souhaitez en savoir plus sur le radioamateurisme ? Ou encore venir découvrir le club de radioamateur de Chalon (C.R.A.C) ?

* Les radioamateurs sont des personnes qui pratiquent, sans intérêt pécuniaire, un loisir technique permettant d'expérimenter les techniques de transmission et par conséquent d'établir des liaisons radio avec d'autres radioamateurs du monde entier. Beaucoup d'avancées technologiques sont dues aux radioamateurs, c'est par exemple grâce à eux que les fréquences au-dessus de 30 MHz sont aujourd'hui utilisées.