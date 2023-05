Un grand voyage dans le monde de Disney offert au public par l’Orchestre d’Harmonie Saint Rémy/Lyre des Charreaux ce samedi 13 mai à la salle de l’espace Brassens de Saint Rémy.

L’auditoire a pu apprécier parmi les solistes Mae-Lia au hautbois, Frank et Bastien à la trompette, Lilah à la flûte, Marie à la clarinette et quelques autres musiciens…

Avant chaque morceau, un bref aperçu de l’histoire était conté par Bastien Villeboeuf, sans oublier son rôle principal dans la petite sirène.

Après un entracte, le temps de souffler un peu, les musiciens ont repris avec "Music from How to train your Dragon" de John Powell, "Selections from Moana", "La Belle et la Bête" pour terminer ce concert par "Little Mermaid Medley".

Toute une sélection d’œuvres des grandes productions des studios Disney que les musiciens et chanteurs ont brillamment interprété sous un tonnerre d’applaudissements et un rappel en fin de concert.

Laurent Bonnin président de l’orchestre a invité tout le monde à venir partager le verre de l’amitié.

Le concert s’est terminé fort tard dans la soirée et la lampe d’Aladin aurait été de grande utilité pour rejoindre son moyen de locomotion sur le parking.

C.Cléaux