"Il faut que la Première ministre réunisse une assemblée générale des Territoires d’industrie avant le 1er juillet" insiste Sébastien Martin, Président des Intercommunalités de France .

À l’occasion de la journée nationale des présidentes et présidents d’agglomérations et métropoles d’Intercommunalités de France, le 24 mai au muséum d’histoire naturelle à Paris, Sébastien Martin a exprimé les demandes de l’association après les annonces du président de la République sur la réindustrialisation du pays le 11 mai dernier.

"Lors de son discours d’ouverture, le président d’Intercommunalités de France a fait deux demandes formelles au Gouvernement :

Intercommunalités de France doit désormais copiloter le programme Territoires d’industrie. Les présidentes et présidents d’intercommunalités sont impliqués pour le développement économique et la réindustrialisation du pays depuis de nombreuses années.

Il faut que la Première ministre réunisse une assemblée générale des Territoires d’industrie avant le 1er juillet. Les annonces sur les suites du programme sont intervenues après de longs mois d’attente pour les élus locaux engagés dans la réindustrialisation, et l’association souhaite que l’on passe enfin de la parole aux actes.

« C’est à l’occasion de la 13e journée des présidents d’agglomérations et de métropoles il y a cinq ans que nous avons lancé l’idée du Pacte productif à l’origine du programme. Notre association travaille depuis très longtemps pour la réindustrialisation de notre pays, et il est temps de franchir une nouvelle étape », a affirmé Sébastien Martin".