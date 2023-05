Quatre gymnastes chalonnais de l’U.G.C dans le top 10 des championnats de France

Avec Léandre Renaud, un chalonnais sur le podium !

Le weekend du 19 au 21 mai, se sont déroulés à Miramas (13), les Championnats de France National A et B de Gymnastique. Voici les résultats des 8 gymnastes chalonnais engagés :

En Nat A 15 ans, Maël Herviou-lefort fini 4ème sur 21 compétiteurs

En Nat A 22 ans et +: Erwan Grizard fini 27ème sur 45 compétiteurs

En Nat A 19-21 ans: Dorian Bernard fini 13ème sur 41 compétiteurs

En Nat B 18 ans et +: Basile Orzecowski fini 8ème sur 68 compétiteurs et Sam Burdillat fini blessé 65ème sur 68 compétiteurs

En Nat A 14 ans : Jules Pelletier fini 7ème sur 47 compétiteurs

En Nat A 12 ans: Philémon Blandin fini 14ème sur 64 compétiteurs

En Nat A 11 ans: Léandre Renaud monte sur le podium et ramène une médaille de bronze avec une 3ème place sur 85 compétiteurs

Cela faisait plusieurs années qu'autant de gymnastes du club ne s'étaient pas classés dans le top 10 durant les Championnats de France.

De ce fait, le club félicite tous ses sportifs pour ces bons résultats et souhaite également autant de réussite à l'équipe Nat A 12 ans et + (DN4) et à celle des Nat A 10-15 ans engagées pour les Championnats de France par équipe qui auront lieu respectivement du 2 au 4 juin à Lyon et du 23 au 25 juin à Châlons-en-Champagne.

J.P.B.