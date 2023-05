« J’entends moins bien qu’avant… » Que faire ? Témoignage d’une cliente appareillée chez Correction Auditive L’Hôte Lemaire

Tout comme la vue, l’audition (l’ouïe) est variable d’un individu à un autre dès la naissance : on peut avoir des « yeux de lynx, une ouïe fine », ou non. De même, la perte d’audition peut survenir à tout âge.

Quels sont les signes d’une baisse d’audition ?

Régine, assistante de Correction Auditive L’Hôte Lemaire : « On monte un peu plus le volume de la télévision, on saisit moins bien les sons. » Et ces discussions à plusieurs, dont on perd le fil à cause des mots qui vous échappent, ces échanges téléphoniques qu’on commence à appréhender parce que l’interlocuteur « parle trop vite » à notre goût – plus justement à notre sens de l’ouïe…

Quand la perte d’audition vous gêne au quotidien, la solution est simple et gratuite : venez faire un test de dépistage non médical auprès de votre expert en audioprothèse, Correction Auditive L’Hôte Lemaire.

Test auditif gratuit

Inutile de passer par votre médecin, il vous suffit de prendre rendez-vous par téléphone chez Correction Auditive L’Hôte Lemaire, soit à Chalon centre-ville, soit à Saint-Rémy. Le test auditif non médical et gratuit dure environ 30 minutes. Parfois, une légère baisse d’audition est passagère, mais au moins, vous serez fixé !

Si la perte est plus sévère, ne la laissez pas gâcher votre qualité de vie ! Grâce aux avancées récentes dans le domaine des appareils auditifs, vous serez étonné de leur discrétion et de leur efficacité.

Témoignage de Bernadette Guyénot, 76 ans, appareillée chez Correction Auditive L’Hôte Lemaire

Appareillée depuis 2 ans et demi maintenant, Bernadette a accepté de répondre à quelques questions.

Combien de temps vous a-t-il fallu pour vous adapter à vos nouveaux appareils ?

Bernadette : Pour moi, ça a été très rapide, pour ne pas dire immédiat ! Je les ai aussitôt adoptés, en plus, ils sont très discrets. Ils sont devenus indispensables dans ma vie de tous les jours.

Le réglage et l’entretien de ces appareils vous semblent-ils faciles ?

Bernadette : C’est Pierre-Jean Lemaire qui s’occupe de tout ça ! Et s’il y a besoin d’un nouveau réglage, cela se fait très rapidement. Quant à l’entretien, que ce soit à Chalon ou à Saint Rémy, Régine et Céline se rendent toujours disponibles et elles me donnent des petits conseils.

Qu’est-ce que ça a changé dans votre quotidien ?

Bernadette : Oh ! On peut dire que c’est un changement radical ! D’abord, je pouvais à nouveau entendre mon mari me parler, lui qui ne parle pas très fort (rire). Et puis, je me souviens de ma surprise, les premiers jours : j’entendais les oiseaux chanter... Je ne peux pas vous exprimer le plaisir que c’était d’entendre les bruits de la nature… je les avais presque oubliés !

Le suivi d’un appareillage

Régine, assistante de Correction Auditive L’Hôte Lemaire à Chalon : « L’entretien et le réglage des prothèses auditives sont une chose primordiale dans le suivi de la clientèle. (…) Tous les deux mois, Céline et moi assurons l’entretien des appareils. Bien sûr, si notre client a des questions ou des difficultés avant, il vient à notre rencontre. Une visite de suivi a lieu tous les 6 mois, menée par Pierre-Jean, l’audioprothésiste. Ce suivi n’occasionne aucune dépense supplémentaire. Le plus important, c’est que le client se sente bien accompagné. »

N’attendez pas, prenez soin de votre audition dès maintenant et profitez pleinement de chaque moment de votre vie.

Publirédactionnel Nathalie DUNAND

Correction Auditive L’Hôte Lemaire

Centre-ville

22 rue du Châtelet – Chalon-sur-Saône

Tél. : 03 85 90 09 50

Zone Californie

Route de Lyon – Saint-Rémy

Tél. : 09 50 45 39 83