Une conférence sur l’intérêt du jeu chez l’enfant a eu lieu mardi 23 mai à la bibliothèque de Châtenoy le Royal.

Jeu et enjeu chez l’enfant, un vaste sujet qui a été développé lors de la conférence à la bibliothèque de Châtenoy ce mardi 23 mai 2023. « C'est par le jeu que les enfants découvrent et comprennent le monde qui les entoure. Tout en s'amusant, ils travaillent sur des aspects essentiels de leur développement, notamment le renforcement de leurs compétences motrices, cognitives, sociales et émotionnelles »

Une vingtaine de personnes étaient à cette conférence sur l’intérêt du jeu chez l’enfant, que des femmes et pourquoi pas d’homme, par peur, par désintérêt… ?? Elles ont été accueillies par Aline Serain bibliothécaire et Séverine Faussurier référente famille / conseillère ESF au CCAS de Châtenoy-le-Royal

Blandine Perrot, psychomotricienne, a développé les différents aspects du développement de l’enfant par le jeu : « L’enfant ne joue pas pour apprendre, mais il apprend par ce qu’il joue », une phrase qui a son importance dans la suite du développement de la psychomotricienne. « Il faut les faire jouer avec rien pour favoriser l’interaction avec l’autre, c’est une phase de sociabilisation très utile pour son épanouissement, le jeu doit être perçu comme une activité volontaire, il est gratuit, il n’y a pas d’obligation de résultat. L’enfant a besoin d'apprendre des choses de façon ludique et de faire des découvertes. Il a besoin aussi d'explorer les objets, leur texture, leur goût, leur couleur...»

Comme Blandine Perrot l’a expliqué, il ne faut pas confondre jeu et activité physique, c’est différent. Nous, les adultes, nous devons privilégier les moments de jeu avec les enfants ce qui n’empêche pas d’avoir à côté une activité physique ce qui est très bon pour sa santé et son développement physique. Le jeu, lui, va interagir sur son esprit, sur le développement cérébral, sur ses émotions. « Un enfant très jeune mis, assis, devant un jeu se développera plus rapidement qu’un enfant assis devant un écran où son attention est hypnotisée par l’écran et où l’enfant restera passif, il mettra plus de temps pour apprendre à se déplacer… »

Blandine Perrot a présenté l’évolution de la notion de jeu en fonction de l’âge de l’enfant, elle parlera des résultats de recherches qui montrent que jouer librement est d’une importance capitale pour le développement cognitif et social. (source : l’infographie « comment le jeu façonne le cerveau »)

La municipalité, était représentée par Roland Bertin 1er adjoint représentant le maire, Jeanne-Marie Martin et Marie-Thérèse Boissot adjointes. Pascale et Virginie, les deux animatrices de la bibliothèque ont pris des notes tout au long de cette conférence, elles qui côtoient les enfants dans le cadre de leur travail.

Aline Serain a rappelé que la bibliothèque a un espace jeux avec Pascale et Virginie animatrices jeux.

La conférence s’est terminée par un débat qui a fait ressortir la difficulté des parents à parfois gérer les attentes de leurs enfants et donner du temps au jeu.

C.Cléaux