EUROPE VÉLOS, la boutique INCONTOURNABLE du vélo à Chalon-sur-Saône depuis 1951 !

Location, réparation, vente de vélos pour enfants et adultes : tout est possible chez Europe Vélos, le magasin emblématique des cycles en centre-ville, et le plus grand atelier de réparation en Bourgogne !

Grand amateur ou cycliste occasionnel, Pierre Gibaud adapte ses conseils et ses services aux besoins du client. Louer un vélo à partir de 4 €, faire réparer tout modèle récent ou ancien dans un délai de 12 h à 24 h, choisir un cycle adapté à sa morphologie pour le confort et le personnaliser… Voilà ce qui fait la marque de fabrique de ce magasin emblématique depuis 43 ans.

La raison de sa longévité ? Pierre Gibaud, jeune patron passionné des deux-roues, a le vrai sens du service. « Je me mets à la place de la clientèle, tout simplement. Certains débutent, ils veulent s’y mettre tout doucement : je leur propose une location, leur donne des conseils, des itinéraires praticables pour débutants. Et puis il y a les habitués qui viennent à Europe Vélos depuis des décennies pour l’entretien, les pièces de rechange, un conseil… C’est pour ça que je mets un point d’honneur à maintenir tous les services : location, réparation, entretien, vente de cycles et d’accessoires. »

Des services devenus si rares que certains clients font des kilomètres pour en bénéficier.

C’est la saison idéale pour randonner en pédalant. Les bonnes raisons ne manquent pas pour préférer le vélo à la voiture sur des trajets raisonnables : écologique, économique, gain de temps (finis les embouteillages), santé physique et mentale. Alors…

Louer un cycle pour une balade en bord de Saône, une semaine de vacances en Bourgogne ?

Depuis plus de 40 ans, Europe Vélos est spécialisé dans la location de vélos. Et jusqu’à fin juin, bénéficiez de 30 % de remise sur les tarifs. C’est simple : réservez en quelques clics sur le site ici. Du matériel de qualité, léger et performant à des prix très, très attractifs ! Modèles enfants, femmes, hommes, classiques ou électriques, avec ou sans remorque. Et la nouveauté 2023 : des vélos gravel, des biporteurs et triporteurs… Car chez Europe Vélos, le plus important, c’est adapter le produit aux envies du client.

Bientôt le festival Chalon dans la rue ? Réservez votre location avec 30 % de remise !

Du 19 au 23 juillet, à l’occasion de cet événement, Europe Vélos a triplé le parc de vélos : 600 vélos sont proposés à la location et pour tous les goûts : vélos pliants, vélos anciens, VTT, VTC, vélos de route, à vous de choisir ! Attention, la réservation sur le site est fortement conseillée (cliquez ici.)

Ici, on répare toutes les marques de cycles

Vous voulez remettre en état ce vieux cycle d’une autre époque ? Votre vélo a des problèmes récurrents ? Mécanicien hors pair, Pierre Gibaud dispose d’une collection impressionnante de pièces détachées et assure la réparation dans un délai de 12 h à 24 h. « Un vélo bien entretenu a une longue vie, souligne Pierre, ce n’est pas un consommable. »

Il vous suffit de passer ou prendre rendez-vous en ligne sur le site europevelos.com.

« Un vélo, ça ne s’achète pas sur internet, ça s’essaye »

« J’ai choisi de proposer des modèles confortables pour la balade. Nous privilégions le confort, c’est très important, la robustesse et l’esthétique : nos vélos sont colorés et personnalisables.

Ne pensez pas que vous paierez plus cher dans un magasin de centre-ville que dans des grandes enseignes ! Chez Europe Vélos, l’entrée de gamme est à 300 € ! Vous y trouverez aussi des vélos électriques de la marque Starway et, toujours, la marque Europe Vélos : de solides modèles issus d’une usine belge, personnalisables à l’infini : vous choisissez les poignées, la forme de la selle, du guidon ou tout accessoire (panier à l’avant, sacoches à l’arrière, serre-paquet). Tout est possible chez Europe Vélos.

EUROPE VÉLOS, la passion du vélo à votre service !

Publirédactionnel Nathalie DUNAND

Nathalie.infochalon@gmail.com

EUROPE VÉLOS

12, rue Michelet – Chalon-sur-Saône

Tél. : 06 45 84 18 74

Site : www.europevelos.com

Mail : europevelos@gmail.com

Ouverture : du mardi au samedi, de 9 h à 18 h 30 sans interruption et week-end sur réservation.

Horaires aménagés pour Chalon dans la rue (19 au 23 juillet 2023)