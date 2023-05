LOUP EN SAONE ET LOIRE - Valérie Deloge (RN) s'en prend à la députée Cécile Untermaier

Le 27 mai, à Montchanin, l'occasion était donnée à l'ensemble des parlementaires de Saône-et-Loire d’évoquer la question de la prédation du loup.

Tous les parlementaires sauf une : Cécile Untermaier ! En effet, la députée de la Bresse, associée à la coalition d’extrême gauche NUPES, a refusé de signer le communiqué de soutien transpartisan. Quel mépris et quel désintérêt pour nos éleveurs !

Tous les jours, les attaques se multiplient dans nos territoires. Les ovins, les bovins, les caprins… Non, les éleveurs ne veulent pas de « crédits supplémentaires », ils veulent que leurs animaux restent en vie et qu’ils puissent travailler sereinement sans l’angoisse de découvrir leurs troupeaux massacrés à chaque alerte. Pour soutenir l’élevage, faudrait-il encore qu’il y ait des éleveurs ! Ce qui n’est plus garanti vu le rythme des mesures européennes destructrices pour l’élevage français comme les futurs accords avec le Mercosur, l’Indonésie ou l’Australie.

Les agriculteurs de Saône-et-Loire et de Bourgogne Franche-Comté savent qu’ils peuvent compter sur le Rassemblement National pour défendre leurs intérêts et leurs troupeaux. Le futur plan loup devra être un plan de sauvegarde pour le pastoralisme, l'élevage en plein air et un plan de régulation du loup. L'expansion des prédateurs constitue une menace pour le non-renouvellement des éleveurs et l'abandon des espaces entretenus par leurs bêtes et pour la biodiversité dans son ensemble.



Valérie Deloge

Conseillère régionale Rassemblement National