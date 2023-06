AVIS DE DECES - Monsieur Roger BERT

CHÂTENOY-LE-ROYAL - CRISSEY - SENNECEY-LE-GRAND



Hélène, son épouse ;

Christian et Anne-Marie BERT,

Sylvie et Thierry GANDOIN, ses enfants et conjoints ;

Mylène (sa petite-fille) et Ludovic DEVLIEGER,

son mari,

Kévin, Loïc, Florian, ses chèrs petits-enfants ;

Ambre, Valentin, Liana, Lola, ses arrière-petits-enfants adorés ;

Maurice (†) et Marie-Thérèse BERT, son frère et sa belle-sœur ;

Claude, Michel, Didier,

ses neveux et conjoints ;

ses cousines, cousins, nièces et neveux, vous font part du décès de

Monsieur Roger BERT

Retraité de la Gendarmerie

survenu dans sa 95e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 2 juin 2023, à 10h30, en l'église Saint-Martin de Chatenoy-le-Royal.

Hélène et toute la famille remercie chaleureusement l'ensemble du corps médical pour leur dévouement et leur bienveillance, ses voisins pour leur gentillesse et ses amis pour leur soutien.

Plutôt que des fleurs, la famille invite les personnes qui le souhaitent à faire un don pour la recherche contre la maladie de Parkinson.