Chaude journée pour les Grimpettes à Josette

Un temps radieux, quoiqu'un peu trop, et une seconde édition plus suivie que la précédente d'après les dires.

Comme en témoigne Lucie, les organisateurs sont arrivés à la fraîche dès cinq heures du matin et se sont relayés jusqu'à 17 h sous les arbres du domaine Besson pour animer l'évènement sportif, rassasier les athlètes et veiller à ce que tout aille sur des roulettes, sans mauvais jeu de mots avec les fauteuils handisport et récréatifs « Josette ».

Au programme, des trails caritatifs sur 3, 6 ou 12 h, en solo ou en relais auxquels ont participé divers coureurs comme Sylvain Lejeune ou l'équipe des « Pièces Rapportées » (qui a couru entre beaux-frères et belles-soeurs), et ce sur une boucle de 4 km avec 160 m de dénivelé positif et négatif, le tout à travers le vignoble givrotin.

De quoi enchaîner les tours à l'instar du couple Salvatore et Elisa Ciliberti, sous les applaudissements d'arrivée du public, dont leur fille admirative. Malgré plusieurs années sans pratiquer, Salvatore n'a pourtant mis que 35 minutes pour parcourir la distance et a exprimé plus tard au micro d'Isabelle Pommey, venue remplacer son mari Didier pour l'après-midi, qu'il s'agissait là d'une très belle course.

José Utiel, la figure de l'association Spirit of Josette, est arrivé un peu plus tard assister à l'évènement, au moment où se mettait à jouer un groupe de jeunes musiciens. D'autres animations étaient également prévues au gymnase du Petit-Prétan et au Parc Oppenheim, à retrouver dans un second article.