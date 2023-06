"Chemin faisant", un parcours citoyen proposé par Bien Vivre à Chalon

L'association Bien Vivre à Chalon invite les chalonnais à un « parcours citoyen », au cœur du quartier des jardins de St Jean des Vignes. Le but de l'association est de permettre une rencontre sur le terrain pour parler concrètement des réalités, recueillir des opinions d'habitants et construire des projets pour les années qui viennent.

Partant du parking du collège Jean Vilar à 10h, les participants à cette promenade feront une boucle dans ce quartier atypique de Chalon. Des activités sont prévues pour les enfants de 5 à 11 ans, afin que les parents puissent participer aux échanges.

La promenade « Chemin faisant ... dans les jardins de St Jean des Vignes » a été imaginée pour que chaque chalonnais, qu'il y habite ou qu'il le découvre, puisse mieux percevoir ce quartier : connaître son histoire plus ou moins lointaine, observer les mutations actuelles et imaginer son futur.

Quelle place donner au vivant ? Comment concilier espaces de détente et d'habitation ? Quel rôle donner aux activités de maraîchage ? Quelles règles de construction instaurer ? En deux petites heures, l'association veut permettre aux chalonnaises et aux chalonnais de mettre en commun leurs connaissances, leurs attaches et leurs points de vue sur le quartier traversé. La promenade sera ponctuée de présentations et de temps de débat, et permettra aussi des discussions libres entre les participants.

« Chemin faisant ... » est une initiative de proximité que « Bien Vivre à Chalon » entend renouveler, sur différents thèmes et dans différents quartiers, dans le but d'élaborer avec les chalonnaises et les chalonnais une vision partagée de la ville et de l'agglomération dans les années à venir.