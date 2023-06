L'orchestre d'harmonie St-Rémy / Les Charreaux doublement endeuillé.

Communiqué

Ils ont tous deux lutté courageusement contre la maladie, mais Annie CLEAUX et Pierre BOQUILLON se sont éteints à quelques jours d’intervalle fin mai. Ils avaient chacun de leur côté plusieurs activités associatives, mais c’est la musique qui les rassemblait.

Annie a commencé toute jeune l’apprentissage de la clarinette à Chatenoy le Royal, elle y rencontre Albert et ils ne se quittent plus.

Pour Pierrot, c’est à l’âge adulte qu’il apprend le solfège avec l’aide de son neveu Christian VILLEBOEUF, puis le trombone aux cours d’adultes de l’orchestre d'harmonie Saint-Rémy / Les Charreaux.

C’est le célèbre groupe d’animation Shéhérazade du quartier des Charreaux (créé en 1975 par Pierre BRETIN) qui les réunira. Avec une soixantaine de musiciens et de danseurs, ils écumeront les carnavals et autres corsos fleuris en Europe durant plusieurs décennies, Pierrot en sera président pendant quelques années.

Toujours prêts à s’investir, nous les retrouvons avec leurs conjoints pendant 30 ans dans l’équipe d’organisation du Festival de Musique de la Saint-Valentin de Saint Rémy.

Pierrot et son épouse Claude en assureront même le secrétariat pendant près de vingt ans, pendant qu’Annie troquait sa clarinette pour son tablier de talentueuse cuisinière.

Aussi longtemps que possible, ils ont été des musiciens assidus de l’orchestre d'harmonie Saint-Rémy / Les Charreaux n’hésitant pas à s’investir aussi dans l’organisation des manifestations. Nul doute qu’ils vont manquer terriblement à leur entourage familial et musical.