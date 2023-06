Dimanche 11 juin 2023 : Procession de la Fête Dieu et Kermesse à la chapelle Notre Dame de la Citadelle

Demain dimanche 11 juin 2023, l’église catholique célèbre la Fête Dieu, une fête dont la célébration est généralement, dans le monde, le jeudi qui suit le dimanche de la Trinité qui était le 4 juin 2023, soit 60 jours après Pâques.

En France, pour ne pas ajouter un nouveau jour férié comme cela se passe dans d’autres pays, il est de coutume de placer la Fête Dieu un dimanche.

Une procession dans les rues

Pour cette année 2023, la Fête Dieu ou Solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ sera célébrée particulièrement en la Chapelle Notre Dame de la Citadelle par une Grand’Messe à 10h30 suivie de la Procession dans les rues du quartier de la Citadelle ( rue Doneau, Dr Mauchamp, St Alexandre et retour rue Doneau).

Une procession dite du Saint Sacrement et très solennelle ou le prêtre officiant porte l’Eucharistie dans un ostensoir abrités sous un dais porté par des clercs, voire des notables dans certains cas. Comme toute procession, elle s’effectue en chantant et en priant.

Kermesse et animations

Au delà de ce temps spirituel important, la communauté invite le public à venir participer à la Kermesse traditionnelle qui se tiendra dans la cour rue Doneau et ce 12h à 17h Des stands de jeux et des activités pour les enfants ainsi que des promenade à poney; une brocante et différents stands de couture, décoration et produits alimentaires. Sans oublier une animation musicale avec une troupe de cors de chasse et de quoi se restaurer ou se désaltérer sur place.

JC Reynaud



Chapelle Notre Dame de la Citadelle

15 rue Doneau

Chalon sur Saône