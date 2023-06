Conseil municipal des jeunes, réunion plénière jeudi 8 juin salle du conseil de Saint Rémy.

24 jeunes de 10 à 13 ans dont 11 garçons et 13 filles siègent au conseil municipal des jeunes de Saint Rémy.

Afin de faire connaissance et préparer des projets, les jeunes ont effectué un séminaire du 27 au 28 novembre 2021 au "Gîte de la Grange Rouge" à la Chapelle Naude. Ils ont appris le rôle des jeunes conseillers municipaux dans la commune, participer à la vie locale, concrétiser des projets, apprendre la citoyenneté…

Ils ont présenté, sous forme d’un power point, les différentes actions auxquelles ils ont participé ou même qu’ils ont mis en place. Certains projets ont fait l’objet d’une présentation d’avancement à Florence Plissonnier maire de St Rémy et à Brigitte Martin adjointe.

"L’Antre des Jeux" est un des projets importants élaboré par les jeunes du CMJ. Le but était de créer un espace dédié aux jeux de société pour enfants pour permettre aux familles d’emprunter des jeux. Ce projet leur a demandé un travail de recherche d’un local, d’organisation d’activités et d’échanges. Une trentaine de personnes a participé à l’après-midi jeux qu’ils ont organisé, fort de cette expérience qui a bien fonctionné, les jeunes souhaitent renouveler cette animation en 2024. Comme ils n’ont pas pu mener leur projet à terme, ils souhaiteraient le poursuivre lors du prochain mandat. Ils ont aussi monté d’autres projets comme "la semaine anglaise" qui a été une réussite et "l’Oxy’jeunes" qui verra ouvrir un local pour les jeunes.

Pendant tout leur mandat, les jeunes du CMJ étaient accompagnés par Agnès, Frédérique et Déborah.

Agnès Marmillon, responsable enfance jeunesse, a félicité les jeunes qui, en deux ans (car leur mandat a été prolongé d’un an), ont fait beaucoup de travail, ont aussi beaucoup évolué et grandi. Elle a apprécié leur dynamisme, leur bonne humeur. « Ça va être dur pour nous de perdre ceux qui vont quitter le groupe… » a conclu Agnès Marmillon.

Le nouveau mandat est en préparation, 9 jeunes sur les 24 sont prêts à repartir. La limite d’âge met un arrêt pour quelques-uns d’entre eux.

C.Cléaux