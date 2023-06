François Asselin, Président national de la CPME, "bluffé" par le dispositif "1 Formation = 1 logement"

Porté et développé par la CPME Saône et Loire, en étroite collaboration avec le département de Saône et Loire, le dispositif liant formation et logement a suscité un vif intérêt de la part de François Asselin.

A peine arrivé dans l'enceinte du Parc des Expositions de Chalon sur Saône, François Asselin a été aussitôt mis au parfum sur le dispositif dévoilé officiellement il y a quelques jours au Conseil départemental de Saône et Loire. Financé en grande partie par le Conseil département de Saône et Loire et la CPME 71 mais aussi en lien avec les services de l'Etat, la mise en relation entre l'apprenant et le bailleur se déploie en Saône et Loire. Un premier jet d'une douzaine de logements ont d'ores et déjà été mis sur le marché en faveur des jeunes en formation à la recherche d'une solution de logement. Une situation d'autant plus nécessaire dans des départements ruraux comme la Saône et Loire, pour des entreprises en mal de main d'oeuvre à former, situées souvent en périphérie des grands centres urbains.

Laurent Guillaumé

Pour lire l'article de Mâcon-infos sur le dispositif présenté il y a quelques jours