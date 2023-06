La Halle Ronde de Givry aux couleurs de l'arrière-pays provençal

Bien qu'Info-Chalon n'ait pu se rendre au vernissage de la semaine dernière, il est toujours possible, jusqu'à ce dimanche, de se plonger dans les oeuvres de Herbert Pape ou de les retrouver, indéfiniment, dans la galerie ci-dessous.

Chez cet Autrichien de naissance et Saône-et-Loirien d'adoption, on sent comme du Cézanne pour les thèmes (ambiance de Sainte-Victoire, de calanques et de Vaucluse) et une touche de Van Gogh et de Monet pour le style. Et pour cause, l'artiste se qualifie à juste titre d'expressioniste tirant vers le fauvisme.

Car si Herbert Pape peint autant de paysages bucoliques, de cyprès à l'écart de vieilles pierres, de vignes et de pins parasols, avec ici et là un personnage digne de Pagnol ou de Mérimée, c'est qu'il a grandi dans la campagne du Tyrol avant de passer vingt ans en Arles.

Pas n'importe quelle partie de la Provence, puisque le Moulin d'Alphonse Daudet est à même pas trente kilomètres, et si l'on fait encore un peu de route, on arrive aux ocres de Roussillon (le fameux « Colorado provençal ») qu'évoquent les fortes couleurs chaudes des tableaux.

Tellement chaudes qu'à défaut de plonger réellement dans le bleu de la Méditerranée, on pourra toujours se rafraîchir à la sortie de la halle avec une glace de chez Bry.