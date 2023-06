Le crachin s'est abstenu pendant la commémoration du 18-Juin à Givry

Il y a quatre-vingt-trois ans, Charles de Gaulle appelait massivement à ne pas se soumettre à l'Allemagne nazie.

En l'absence du maire Sébastien Ragot, c'est sa première adjointe Magali Barraut qui a lu le traditionnel appel que le Général prononça sur les ondes de la BBC à Londres, exhortant ceux qui refusaient la collaboration à entrer en résistance et à le rejoindre, avant de partager le message de Patricia Mirallès.

Pour la ministre des Armées, Charles de Gaulle, alors officier de second plan, est sorti « de la discipline et de l'obéissance aveugles », des mots qui font encore sens aujourd'hui. Le temps étant à l'urgence face à l'avancée de l'ennemi et au brouillage des ondes, c'est dans un style concis (moins de 400 mots) qu'il redonna l'espoir aux réfugiés épuisés par l'exode.

« Seul et démuni de tout, sans armée, et sans compagnon ou presque », ce fut soutenu par Churchill et avec l'idée de la flamme sacrée qu'il entreprit une lutte qui allait durer cinq longues années.

Les commémorations de la guerre ne s'arrêtent cependant pas là : samedi prochain à 16h30, Isabelle Vadot, membre de l'harmonie municipale et institutrice à Montagny-lès-Buxy, inaugurera avec sa classe de CM1-CM2 des stèles indiquant l'emplacement de la ligne de démarcation. Les élèves chanteront le Chant des Partisans et liront un texte de Robert Desnos.