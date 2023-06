Fête de la musique dans la cour de l’école Rostand de Châtenoy le Royal avec les élèves de Sandrine et Gilbert Drigon.

Ce samedi 17 juin en soirée, les membres de l’association Accordéons, Musiques et Chants ont fait la fête de la musique dans la cour de l’école Rostand de Châtenoy le Royal.

Malgré un public moins nombreux, la soirée s’est prolongée fort tard avec de multiples interprétations de chansons en solo, duo, groupe.

Quelques élus de la ville sont venus écouter une partie du concert donné par l'AMC.

Cette année encore, les classes d'éveil musical et découvertes de Sandrine Drigon se sont produites devant le public. Les enfants âgés de moins de 10 ans ont interprété deux chants et joué des percussions. Un véritable ravissement de voir et écouter ces bambins mettre tout leur cœur dans le chant sous la direction de Sandrine et accompagnés par Gilbert Drigon.

En cours de la soirée, une petite pause, le temps de permettre aux artistes de se désaltérer et grignoter quelque chose. Le public, petits et grands, lui aussi pouvait profiter de la petite restauration : barquette de frites, merguez, barbe à papa etc…

et le moment était venu pour les chanteurs et chanteuses de reprendre le spectacle avec l’orchestre de Gilbert Drigon. Anne-Marie Recordon, présidente de l’association, fait partie de la troupe de chanteuses qui a conquis l’auditoire une fois de plus. Tout un panel de chansons d’hier et d’aujourd’hui que les interprètes ont chanté, malgré la forte chaleur, avec des changements de costumes et accessoires. Cette soirée va encore laisser le public sur sa faim, lui qui souhaiterait que la musique continue toute la nuit.

C.Cléaux