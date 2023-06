Le Secrétaire National PS "Europe, Christophe Clergeau, a fait étape à Chalon Sur Saône

L'occasion pour les militants de faire un point d'étape avec l'un des fins connaisseurs des arcanes européens. Le tout jeune député européen ayant pris les commandes du mandat après la démission d'Eric Andrieu entend battre le pavé dans le sillage des futures élections européennes qui se préparent. En Saône et Loire, devant quelques militants du Chalonnais, il est venu rappeler l'importance quotidienne des actions réalisées par l'Union Européenne. Des actions trop souvent méconnues et dont le profit est pourtant bien réel.

La crise sanitaire est d'ailleurs venue mettre en exergue les besoins d'Europe, rappelle Christophe Clergeau, qui considère que l'indépendance nationale passe avant tout par l'Europe. Les questions de vaccins mais aussi de masques ou de médicaments ont révélé au grand jour les faiblesses structurelles du pays, au point de les mettre plus que jamais au programme des prochaines échéances.

Alors qu'aux portes de l'Europe, un conflit à résonnance mondiale sévit depuis quasi un an, là aussi l'Europe montre sa capacité à agir même si tout est loin d'être parfait.

Des rencontres pour relancer le corpus militant

Les "dinosaures" du PS savent qu'ils sont au coeur d'une traversée du désert, alors que les derniers résultats électoraux ont laissé de sérieuses traces dans les rangs et notamment de démobilisation. L'heure est à la construction d'un projet en vue des Européennes prochaines, prochaines échéances avant la grande série. Violaine Gillet, référente départementale sur les européennes sait que la tâche qui s'ouvre devant elle s'annonce ardue mais le désappointement ne fait pas partie du vocabulaire de l'ancienne n°1 de Saône et Loire. L'heure des débats et échanges est annoncée.

"Le problème ? Ce n'est pas l'Europe mais le libéralisme !"

"Il nous faut ramener les choses au concret" lance Christophe Clergeau, "sur les questions de l'énergie, de l'environnement, de la santé, des institutions... il faut démontrer que l'Europe est là et que l'Europe agit. Le problème ? Ce n'est pas l'Europe mais le libéralisme ! A nous de construire un projet social et écologique au sein de l'Europe".

