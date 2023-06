L'US Saint-Rémy termine l'année de la plus belle des façons et annonce déjà ses ambitions régionales

Eric-Julien Martin, Président de l'USSR, a mené de main de maître l'assemblée générale ordinaire du club de basket de Saint-Rémy, l'une des plus vieilles associations de la commune. Fort de ses 180 adhérents, l'USSR demeure sans doute l'une des plus actives sur Saint-Rémy. Nicolas Giornelli, coach principal de l'USSR est revenu sur les résultats sportifs emmagasinés tout au long de la saison avec de très belles progressions et surtout de jolis résultats tant du côté des garçons que des filles.

L'USSR fait la démonstration au fil des ans de sa capacité à être un club formateur pour de nombreux jeunes, et qui n'a pas à rougir de la présence d'autres clubs locaux bien plus connus. Des résultats très prometteurs et qui permettent d'envisager la saison prochaine avec une belle sérénité.

U15 et U17 en région la saison prochaine

Compte tenu du potentiel dégagé cette année et l'afflux constant de nouvelles énergies, l'USSR entend engager une équipe U15 et U17 en région l'année prochaine. Des engagements qui posent dès lors la question des frais de déplacement qui vont exploser. Eric-Julien Martin a rappelé les conséquences engendrées sur les finances du club avec des coûts de déplacement qui ne font qu'augmenter.

Dans le cadre des nouveautés, c'est l'arrivée d'Alexandre Poncet, ancien coach au sein de l'Alliance Creusot Basket, qui a décidé de rejoindre les rangs de Saint-Rémy pour la suite de son parcours. Un joli profil salué par le club, et qui prendra les commandes du groupe U17 garçons la saison prochaine.

"Vos coups de main sont énormes"

Le Président Martin a tenu à vivement saluer les engagements des uns et des autres au sein du club, "vos coups de main sont énormes" avec une mention particulière aux U18 féminines " présentes à tous les moments". Parents, enfants ont tous été chaleureusement remerciés de l'investissement accordé tout au long de la saison.

Du côté des animations annuelles, le club a déjà annoncé la reconduite des rendez-vous, à savoir le loto, la soirée dansante qui a remporté un vif succès ou encore le tournoi.

Un petit coup de semonce sur l'eau chaude...

En présence de Florence Plissonnier, Gaby Theulot, conseiller délégué aux sports, d'Amélie Vion - adjointe à la culture et à l'environnement, Eric-Julien Martin a sonné la charge sur la question de l'eau chaude dans les douches. Un sujet sur lequel la mairie a l'intention de travailler rapidement, en mettant en place des chauffe-eau plus petits et plus performants que le système actuel.

L'assemblée générale s'est terminée par un punch concocté par Anthony Marie-Luce.

Laurent Guillaumé