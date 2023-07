La Saône et Loire continue de créer des emplois

La dynamique de l’alternance continue de soutenir l’emploi

En dépit d’une activité économique modérée depuis début 2022, le niveau de l’emploi salarié continue de battre des records et atteint 996 100 à la fin du premier trimestre 2023. Au cours de ce trimestre, il a augmenté de 0,2 %, soit 1 500 emplois supplémentaires. Depuis début 2022, cette légère hausse trimestrielle est régulière . Observant la même tendance depuis plus d’un an, le secteur public est stable ce trimestre (+0,1 %). Le secteur privé augmente au même rythme que l’emploi total et gagne 1 200 emplois. La dynamique est toujours soutenue par le développement des contrats en alternance, qui contribuent à hauteur d’un peu plus de 40 % à la hausse de l’emploi régional ce trimestre.

En France, l’emploi progresse plus fortement ce trimestre (+0,3 %). Le secteur privé porte cette croissance avec +0,4 % pendant que le secteur public stagne, à l’image de la région.

L’emploi dans les services marchands hors intérim progresse nettement

Au premier trimestre 2023, l’emploi dans les services marchands hors intérim augmente à nouveau nettement (+0,7 %). Les services aux entreprises gagnent plus de 800 emplois (+1,1 %). L’hébergement-restauration et les services aux ménages confirment leur bonne santé avec des hausses respectives de 0,7 % et 1,3 %. L’emploi dans le commerce se stabilise après des pertes au quatrième trimestre 2022.

À l’inverse, les secteurs de la construction et de l’immobilier sont pénalisés par le recul des mises en chantier de logements et la remontée des taux d’intérêts. Dans ce contexte, la construction perd 200 emplois ce trimestre (-0,4 %) et les services immobiliers 120 (-0,4 %).

L’emploi industriel s’oriente à la baisse au premier trimestre (-0,2 %). Ce coup de frein concerne tous les secteurs, sauf l’agro-alimentaire qui reste stable. Le secteur de la fabrication de matériels de transport se replie pour le deuxième trimestre consécutif, -1,6 % après -0,8 %.

Après deux trimestres de hausse, l’intérim perd 1,7 % de ses effectifs en début d’année.

Plus gros employeur de la région avec 348 500 emplois, le nombre d’emplois dans les services non marchands augmente légèrement (+0,2 %).

Sur un an, le secteur privé gagne 5 000 emplois

Sur un an, l’emploi progresse de 0,6 % en Bourgogne-Franche-Comté, soit 5 600 emplois supplémentaires, dont 5 000 pour le seul secteur privé. La région enregistre ainsi 18 000 emplois de plus qu’avant la crise sanitaire.

Avec 4 300 emplois supplémentaires en un an, le secteur des services marchands hors intérim est le principal contributeur à cette expansion. L’information-communication, l’hébergement-restauration et les services aux ménages sont les secteurs les plus dynamiques. Malgré un rebond au deuxième semestre 2022, le secteur intérimaire perd 700 emplois sur un an (-1,9 %). L’emploi industriel est stable (+0,1 %). Le repli de 3,1 % des effectifs dans la fabrication de matériels de transport est compensé par une hausse de l’emploi dans les autres secteurs, principalement dans la fabrication des biens d’équipement (+1,1 %) et l’agro-alimentaire (+0,8 %).

Croissance de l’emploi en Côte-d’Or, Saône-et-Loire et Haute-Saône

L’emploi salarié évolue peu dans la moitié des départements de Bourgogne-Franche-Comté. La Côte-d’Or, la Saône-et-Loire et la Haute-Saône gagnent des emplois. À contre-courant de la tendance observée dans quasiment toute la région, l’emploi intérimaire progresse de 4 % en Haute-Saône où il représente l’essentiel de la hausse du nombre de salariés. Si dans le Territoire de Belfort l’emploi intérimaire augmente, cela ne suffit pas à compenser les baisses dans les autres secteurs, notamment dans la construction (-1,3 %) et les services non marchands (-0,8 %). Il est ainsi le seul département de la région, avec le Doubs, à perdre des emplois ce trimestre.

Etude de l'INSEE Bourgogne-Franche Comté