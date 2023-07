Le Tir Sportif de Châtenoy le Royal a mis à l’honneur ses médaillés au Championnat de France arbalète Field IR900 et aux "Finales Nationales UFOLEP".

Les 17 et 18 juin 2023, le TSCR était à Tarbes au Championnat de France d’arbalète Field IR 900 pour défendre les couleurs de Châtenoy. Pour les sportifs du TSCR, la saison se termine, il ne reste plus que le 44ème Championnat de France 25/50 m qui se déroule jusqu’au 12 juillet à Déols/Châteauroux.

Ce dimanche 02 juillet, les dirigeants du club ont mis à l’honneur les compétiteurs et compétitrices qui ont participé aux épreuves des 17 et 18 juin, des 24 et 25 juin 2023.

Yvonne Le Floch, présidente du club a remercié de leur présence Vincent Bergeret maire de la ville, Pascale Lepers adjointe et Gérard Tollard représentant du comité de l’OMS.

Vincent Bergeret, Pascale Lepers et Gérard Tollard ont suivi avec attention l’énoncé des résultats par Daniel Guillot.

6 tireurs étaient à ce championnat de France, ils ont effectué 6 tirs.

Il y avait Ange Gybely, Amélie Pernin, Cécile Le Floch, Alexandra Camus, Hugo André et Didier Carlot. Lors de ce championnat, ils ont remporté 4 médailles : 2 médailles d’or, 1 médaille d’argent et 1 médaille de bronze.

Résultats Championnat de France Arbalète IR 900 à Tarbes

Individuel :

VA : Didier Carlot 1er et Champion de France remporte l’or

D1 : Amélie Pernin 2ème (médaille d’argent)

Match play Dames : (finales) Amélie Pernin 3ème (médaille de bronze).

Equipe :

Equipe D1 : TSCR avec Amélie Pernin, Cécile Le Foch, Alexandra Camus équipe 1ère et Championne de France (médaille d’or).

Autre compétition

Aux Finales Nationales UFOLEP les 24 et 25 juin 2023 à La Chapelle Saint Luc, les châtenoyens étaient 14 tireurs pour un total de 31 tirs, qui se présentaient de la façon suivante :

Carabine 10 m : 2 tirs

Carabine 50 m : 4 tirs

Pistolet 10 m : 10 tirs

Pistolet standard 25 m : 9 tirs

Pistolet libre 25 m : 6 tirs

L’équipe composée de Marie-Laure Baudot, Olivier Cacheux, Didier Carlot, Jean-Luc Chosson, Baptiste Cognard, Rémi Favre, Daniel Guillot, Ange Gybely, Cécile Le Floch, Géraldine Michel, Thomas Michel, Jean-François Putigny, Mathilde Quillard et Mélanie Quillard a rapporté dans ses bagages 12 médailles : 6 en équipe avec 1 en or, 4 en argent et 1 en bronze et 6 en individuel avec 2 médailles en or, 2 en argent et 2 en bronze.

Pour ces "Finales Nationales UFOLEP", le TSCR a obtenu de très bons résultats et remporté le trophée.

Palmarès individuel :

Carabine 10 m - 13/14 ans

2ème Ange Gybely (médaille d’argent)

Carabine 50 m - 13/16 ans

3ème Ange Gybely (médaille de bronze)

Carabine 50 m - Division 1

1er et Champion National Didier Carlot (médaille d’or)

Pistolet 25 m libre - Division 1

3ème Mathilde Quillard (médaille de bronze)

Pistolet 25 m standard - Division 2

2ème Cécile Le Floch (médaille d’argent)

Pistolet 25 m standard - Division 3

1er et Champion National Rémi Favre (médaille d’or)

Palmarès par équipe :

Carabine 50 m - Division 1

2ème TSCR avec Didier Carlot, Marie-Laure Baudot et Jean-Luc Chosson (médaille d’argent)

Pistolet 10 m - Division 1

2ème TSCR avec Mathilde Quillard, Daniel Guillot, Thomas Michel et Géraldine Michel (médaille d’argent)

Pistolet 10 m - Division 2

3ème TSCR avec Cécile Le Floch, Olivier Cacheux et Rémi Favre (médaille de bronze)

Pistolet 25 m libre - Division 1

2ème TSCR avec Mathilde Quillard, Thomas Michel et Daniel Guillot (médaille d’argent)

Pistolet 25 m standard - Division 1

2ème TSCR avec Mathilde Quillard, Daniel Guillot et Géraldine Michel (médaille d’argent)

Pistolet 25 m standard - Division 2

1er et Champion National TSCR avec Cécile Le Floch, Thomas Michel et Olivier Cacheux (médaille d’or).

Le club totalise actuellement 356 médailles dont 189 or, 100 argent et 67 bronze.

Au club, on ne cesse d’innover, à l’école de tir, un challenge vient d’être testé avec 11 équipes composées d’un parent / un élève. Prochainement un autre challenge va se mettre en place avec, cette fois, un licencié et un non licencié par équipe.

Vincent Bergeret a félicité les sportifs pour leurs résultats : « On est toujours surpris, dans le bon sens, des résultats. Des titres de Champion de France, ça n’a pas de prix, bravo à tous et à toutes… »

Info Chalon ne manquera pas de suivre ces nouveaux challenges et vous informer.

C.Cléaux