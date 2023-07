Violent feu d'appartement ce samedi matin à Chalon

Vous êtes nombreux à avoir sollicité info-chalon afin de savoir ce qu'il en était. Il s'agit d'un feu d'appartement situé au 20 A rue de Dijon. L'alerte a été donnée vers 6H30 et plus d'une vingtaine de sapeurs-pompiers sont actuellement sur les lieux, ainsi que 8 véhicules. Il est recommandé d'éviter le secteur pour ne pas entraver les opérations de secours et de sécurisation.

Le locataire qui semble être à l'origine de l'incendie a été placée en garde à vue. Par chance, aucun blessé n'est à déplorer. Le feu s'est propagé au logement voisin avec des dégâts très importants comme en attestent les photos publiées sur info-chalon.com