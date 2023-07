AVIS DE DECES - Monsieur Georges MARECHAL

SAINT-LOUP-DE-VARENNES



Jacky et Sylviane MARECHAL, Annick et Alain DEBORDE,

ses enfants ;

Christelle et Xavier, Hervé et Emilie, Bertrand et Marie,

ses petits-enfants ;

Romane, Eliott, Lola, Gabin, Lison, Zoé, Fanny,

ses arrière-petits-enfants ;

André GOUDARD,

son beau-frère ;

ses cousins et ses cousines ;

ses neveux et ses nièces,

vous font part du décès de

Monsieur Georges MARECHAL

survenu le 5 juillet 2023,

à l'âge de 97 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées lundi 10 juillet 2023, à 16 heures, en l'église de Saint-loup-de-Varennes.

Condoléances sur registres.

Pas de plaques.

La famille remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Georges a rejoint son épouse,

Gisèle

décédée en 2015.