Les petits journalistes de Varanges remportent le premier prix Kleber Rossillon

Trente-huit classes étaient en lice pour le 18e Concours scolaire du Petit journal du Patrimoine, mais c'est celle de Notre-Dame de Varanges qui a su conquérir le jury. Comme l'a expliqué Christine Bru-Malgras, venue avec son mari Yves et tous deux représentants de Patrimoine Environnement, les reporters en herbe ont avant tout bien répondu au thème donné quand d'autres s'en étaient plus ou moins éloignés.

Ils ont en effet travaillé en lien avec les associations de terrain, en l'occurrence Jean-Paul Dufourd d'A2C (voir notre article du 22 mars), et non avec les élus. Par ailleurs, le journal de quatre pages, disponible sur le site de l'association organisatrice, s'est distingué par la présence d'un sommaire et pour avoir avant tout été écrit et signé par les enfants eux-mêmes, sans quoi le jury s'en serait rendu compte.

Enfin, il comporte du vocabulaire spécifique tel qu'un « gnomon », sorte de cadran solaire, ainsi que de la poésie. Et c'est ce dernier point qui a emballé Reza Afchar Naderi, de l'Association des Journalistes du Patrimoine et originaire d'Iran, pays où la poésie tient une place majeure. Le jury comptait parmi ses autres membres Constance Arhanchiague des Éditions Faton à Dijon (qui publient notamment le magazine Arkéo Junior) et Françoise Pozzo di Borgo, secrétaire générale adjointe.

La transmission et l'investissement éducatif sur le temps long

Pour décerner aux élèves leur diplôme à leur nom, étaient également présents le délégué régional Gérard Drexler, Aurélie Zimmermann de la Ville de Givry, deux parents d'élève de l'APEL, et Marie Lecestre et Christian Bottussi de Fontaines Patrimoine, lequel a offert à la classe un livre sur le bâti de la ville dont les CM1 ont visité les lavoirs et un autre sur l'église Saint-Just.

Avant de faire la photo de groupe, de goûter et d'aller gambader sur la pelouse de l'école-collège, les enfants ont été une fois de plus félicités avec un « Bravo pour les dessins » dont ceux d'une vouivre et pour les maquettes de la Halle Ronde, que Jean-Claude Dufourd a proposé d'exposer aux prochains Pinceaux d'Or, dont le thème sera le Japon.

De quoi avoir donné envie à Christine Bru-Malgras l'envie de revenir à la découverte de Givry. Comme l'a souligné Gérard Drexler, les élèves se sont mus en ambassadeurs du patrimoine et en promoteurs de leur ville car leur journal sera vu par les gens du ministère de la culture. Parmi ces élèves, qui sait, un jour ils seront aussi élus ou investis dans l'associatif et se rappelleront avoir réalisé leur journal.

Mais d'ici là, les apprentis journalistes auront profité de leur récompense, à savoir la visite du château de Sully .