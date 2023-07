28,71 - Le chiffre du jour sur info-chalon.com

28,71 °c, c'est la température la plus chaude jamais enregistrée en Mer Méditerrannée selon l’Institut des sciences de la mer (ICM) de Barcelone. Le précédent record datait de 2003 et s'établissait à 28,25°c selon le même institut. Une moyenne qui fait qu'en mer Méditerrannée, des températures au-delà de 30°c ont été relevées notamment du côté de la Sicile. Le réchauffement de la Mer Méditerrannée qui constitue l'un des points les plus problématiques du réchauffement mondial aura inévitablement un impact sur la faune et flore marine.

L.G