La super Lune va illuminer la nuit du Chalonnais

Si les amateurs de ciel étoilé n'ont pas forcément été gâtés durant un mois de juillet 2023 plutôt couvert, le phénomène qui va se produre dans la nuit du mardi 1er au mercredi 2 août devrait leur redonner du baume au cœur : c'est la super Lune dite de l’Esturgeon.

L'une des quatre possibilités dans l'année où le satellite de la Terre apparaîtra comme plus gros aux yeux des terriens émerveillés que nous sommes.

À Chalon-sur-Saône, dans le Chalonnais et dans toute la France métropolitaine, vous pourrez ainsi admirer (pour peu que les nuages le décident) une magnifique pleine Lune particulièrement brillante et imposante à partir de 22 heures.

Ce phénomène plutôt rare, trois ou quatre fois par an maximum, survient lors d'un positionnement précis de la Terre et de la Lune.

La distance qui nous sépare de la Lune est différente tous les jours. Elle varie entre 362 000 et 405 000 kilomètres. Lorsqu’elle est au plus proche de nous, elle nous apparaît logiquement plus grosse et plus lumineuse. Ce sera donc le cas cette nuit.

Si vous avez maintenant compris pourquoi la pleine lune de cette nuit allait être «super», vous vous demandez probablement quel rapport avec les esturgeons.

En réalité, l'explication est assez simple et tient plus de l'histoire que de la physique.

Dans les traditions précolombiennes, les Amérindiens avaient pour coutume de donner des noms poétiques aux pleines lunes, en fonction des évènements qui survenaient dans le même temps. Ainsi, comme le début du mois d'août était la période parfaite pour pêcher l'esturgeon atlantique (Acipenser oxyrinchus) dans la région des Grands Lacs, c'est ce nom qui a été donné à cette pleine lune.

N'hésitez pas à nous faire parvenir vos photos.

(Crédits photos : © Klaus Stebani)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati