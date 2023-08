Des retrouvailles pleines de tendresse avec Alain et Marie-Claire, leur famille de cœur, pour les trois ukrainiennes Yulia, Sofia et Valentina.

Yulia, Sofia sa fille et Valentina sa maman sont parties en Angleterre mais leur cœur est resté à Fragnes La Loyère chez Alain et Marie-Claire Gaudray.

En 2022, des actions humanitaires en direction des ukrainiens étaient organisées en France. Une action était menée à Fragnes La Loyère par Alain Gaudray encore maire de la commune à l’époque et Hervé Dumaine encore 1er adjoint à Chalon sur Saône en 2022, les associations et habitants de Fragnes, quelques communes environnantes…, sans oublier Michel Benier et son épouse Valéria Benier Cherniuk, danseuse ukrainienne ; cette action avait permis d’affréter un bus Girardot de produits de première nécessité jusqu’aux portes du conflit et de ramener des familles ukrainiennes, des femmes avec enfants en Allemagne et en France.

Yulia avec sa fille Sofia et sa maman Valentina étaient accueillies et hébergées chez Alain et Marie-Claire Gaudray. Les trois réfugiées sont restées environ 6 semaines chez leurs hôtes français pour ensuite rejoindre l’Angleterre où Yulia exerce sa profession d’esthéticienne et poursuit des études dans le monde médical.

Mais là où le cœur a ses attaches, on finit toujours par y revenir, même le temps des vacances, pour le plus grand bien de tous. Oui, elles sont revenues passer quelques jours de vacances dans leur famille de cœur chez Alain et Marie-Claire pour un pur bonheur partagé.

Ce bonheur et le plaisir de se revoir ont été partagés par les personnes qui se sont retrouvées mercredi soir au domicile d’Alain Gaudray ex maire de Fragnes La Loyère.

Hervé Dumaine, ex-premier adjoint à la municipalité de Chalon sur Saône, était présent aux côtés d’Alain comme au premier jour de l’action solidaire en direction des ukrainiens. Deux hommes avec un grand cœur où l’humain passe avant tout.

Yulia nous a donné son ressenti après plus de 15 mois d’exil : « Le plus difficile c’est la différence de langue, au début c’était dur avec le français, aujourd’hui, c’est plus facile en Angleterre. J’ai trouvé un travail mais c’est difficile de contenir son chagrin. Ici (à Fragnes chez Alain et Marie-Claire) c’est ma famille, un grand merci à tous même si je ne comprends pas tout, je sais l’amitié qui me lie à ma famille de cœur. Tous les jours mon esprit est ici, je n’oublie pas les gens d’ici, de Fragnes, j’aurai aimé rester ici mais c’était plus facile pour travailler dans mon métier et continuer mes études en Angleterre. J’espère que la guerre va bientôt finir pour repartir chez moi et inviter les gens chez moi… » Propos traduits par Valéria Bernier-Cherniuk.

Yulia, Sofia et Valentina ont passé une semaine en France. Après cette belle soirée organisée par Alain, Marie-Claire, leurs voisins, des élus, des amis, elles vont repartir, dans un premier temps 3 jours en Normandie et ensuite rejoindre Newhaven au sud de l’Angleterre ; les vacances seront terminées, Yulia reprend son travail le 17 août.

C.Cléaux