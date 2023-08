AVIS DE DECES - Madame Christiane CANNARD née PERRIN

FRONTENAUD - CHALON-SUR-SAÔNE



Hervé et Esther, Didier et Cathy,

ses fils et leurs conjointes ;

Bastien, Alice,

ses petits-enfants ;

Axel, Léo,

ses arrière-petits-fils ;

Nathanaëlle, Cloé,

ses petites-filles de cœur et leurs familles ;

ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ;

Guy TISSOT ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Christiane CANNARD

née PERRIN

survenu le 1er août 2023, à l'âge de 89 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le lundi 14 août 2023, à 10h30, en l'église de Frontenaud.

Un dernier temps de recueillement se déroulera à 13 heures 30 au crématorium de Crissey.

Pas de plaques.

La famille remercie le personnel de l'EHPAD les Terres de Diane et du service réanimation du CH de Chalon-sur-Saône pour leur gentillesse.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Christiane a rejoint

Emile

son mari, décédé en 1988.