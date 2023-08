Le lieu d'accueil Enfant-Parent (LAEP) à Tournus reprendre à partir du 5 septembre

Qu’est-ce que c’est ?

C’est avant tout un espace convivial qui accueille tous les enfants de moins de 4 ans avec leurs parents ou un autre adulte familier (grands-parents, proches...). On joue, on discute et on fait des rencontres, pour les enfants comme pour les parents. Les accueillantes, professionnels de la petite enfance sont à votre écoute.

Qu’est-ce qu’on y fait ?

Des jeux et des livres sont mis à disposition librement, chacun organise son temps comme il le souhaite, sans activités organisées par la structure. Les professionnels de la petite enfance sont là pour créer un cadre bienveillant et chaleureux. Leur rôle n’est pas de prodiguer des conseils éducatifs, mais plutôt de faciliter votre venue. Vous restez donc responsable de votre enfant.

Pourquoi venir ?

Pour passer un bon moment en famille, joue ensemble, faire de la lecture... Autant d’activités qui renforcent le lien d’attachement avec les enfants.

C’est aussi un lieu de rencontre pour les parents. Vous pourrez échanger avec d’autres parents ou avec le personnel présent qui sont formés à l’écoute. Partager vos expériences, vos doutes et vos questions peut faire beaucoup de bien. C’est un moment de convivialité souvent très agréable.

Les enfants peuvent jouer ensemble : ils découvrent les plaisirs et les règles de la vie en collectivité sous le regard des adultes présents. Les enfants explorent aussi de nouveaux environnements et découvrent de nouvelles personnes. Cela les prépare à la séparation avec son parent ou à l’entrée en crèche.

Info :

Tous les mardis à partir de 9h hors vacances scolaire et jour férié Ludothèque – Rue Raymond Dorey – 71700 Tournus

Gratuit

Sans rendez-vous

Sans inscription