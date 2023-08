La Saône et Loire bascule en vigilance orange canicule ce vendredi

Météo-France a placé la Saône-et-Loire vigilance orange canicule à partir de ce vendredi 18 août 2023 à 12h00 et jusqu’à nouvel ordre. Le seuil orange signifie que la Saône-et-Loire va connaître des températures supérieures à 34°C le jour et 20°C la nuit pendant au moins 3 jours consécutifs.

Conformément au plan départemental de gestion sanitaire des vagues de chaleur, le Préfet de Saône- et-Loire, Yves SEGUY, a informé l’ensemble des maires du département et mis en alerte les services d’urgence et de secours ainsi que les services de l’État directement concernés.

Il appelle l’ensemble des concitoyens à la plus grande vigilance, en particulier à l’égard des personnes les plus fragiles.

Il rappelle les gestes à adopter pour affronter les fortes chaleurs :

• Boire de l’eau régulièrement,

• Continuer à manger normalement,

• Éviter les sorties aux heures les plus chaudes (11h-21h) et si c’est inévitable, porter un chapeau et des vêtements légers,

• Mouiller son corps plusieurs fois par jour,

• Éviter les activités physiques et sportives,

• Maintenir son logement frais, fermer les fenêtres et volets la journée,

• Ne pas boire d’alcool,

• Donner et prendre des nouvelles de vos proches,

• Prendre soin des publics les plus vulnérables : personnes âgées, bébés et jeunes enfants en veillant à leur hydratation. Pour les personnes âgées souffrant de maladie chronique, ou isolées dans votre entourage, prendre de leurs nouvelles et leur rendre visite.

Par ailleurs, les proches, voisins et familles, des personnes âgées et / ou handicapées isolées, si elles ne l’ont pas déjà fait, sont invités à inscrire ces derniers sur le registre ouvert dans leur commune de résidence. Ce registre, dont la mise en place par les communes est obligatoire, permet une intervention ciblée des services sanitaires et sociaux auprès des personnes les plus fragiles.