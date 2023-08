Reprise d’entrainement pour les rugbymans séniors du RTC (Rugby Tango Chalonnais)

Plus d’une cinquantaine de joueurs sur 70 licenciés étaient présents !

Même si la reprise officielle de l’entrainement avait eu lieu au mois de juillet, suivi de trois semaines de break puis une grosse séance de reprise physique la semaine dernière avec un effectif moins complet…

Ce lundi 21 août 2023, les entraineurs Christophe Cabadaïs et Benjamin Renaud assistés du préparateurs physique du club, Vianney Varaguin (ex joueur de Hand spécialisé dans le cross training) et Mathieu Verdreau entraineur des 3/4, avaient convoqué l’ensemble des effectifs rugbymans séniors à se présenter au stade Léo Lagrange pour la reprise d’ un nouvel entrainement concernant la nouvelle saison de rugby 2023/24 qui se profile et dont le premier match de championnat est prévu le 16 septembre en soirée au Creusot.

Lors de cette reprise d’entrainement, on pouvait constater la forte mobilisation des joueurs séniors qui vont composer l’équipe fanion puisque le RTC devrait enregistrer 70 licenciés séniors dont 50 rugbymans (une vingtaine en vacances) étaient présents pour reprendre l’entrainement physique.

Si la dizaine de recrues étaient présentes, en provenance de Couches, Dijon, Lons-le-Saunier, Villefranche, Chagny, Chenôve… on notait également la présence d’une dizaine de juniors qui changent de catégorie pour accéder à celle de sénior.

Une reprise d’entrainement qui commençait par un petit mot de bienvenue du président du RCT, Bernard Lecuelle : « Bonjour à tous, on se connait puisqu’on s’est rencontrés la semaine dernière […] On va attaquer cette nouvelle saison avec des ambitions. Comme vous le savez le staff a été renouvelé sur l’ensemble avec des nouveaux joueurs aussi qui arrivent et c’est tant mieux. Maintenant, l’idée c’est que l’on règle les détails matériels au plus vite pour que l’on se consacre au rugby afin que l’on arrive à décrocher des performances. Vous avez tous le niveau de là où l’on joue, c'est-à-dire la fédérale 2 et vous devez tous avoir confiance en vos capacités. Je vous rappelle que sur la durée, il y a le collectif qui prime mais il y a aussi la discipline ! A partir de là, on devrait passer une bonne saison, sachant qu’on a aucune pression particulière et que l’on a juste à donner le meilleur de nous-mêmes. Si toutefois on devait avoir des difficultés, on les affrontera ensemble ! Je vous souhaite à tous une bonne saison et une bonne séance ! ».

S'en suivait également la présentation du programme d’entrainement formé en trois groupes : Atelier physique avec Mr V.Varaguin (photographie)), atelier touches avec l’entraineur C. Cabadaïs et atelier passes et combinaisons avec l’entraineur B. Renaud.

Pour information : Les entrainements séniors ont été programmés le lundi, mercredi et vendredi à 19 heures, deux matchs amicaux de préparation sont prévus : Pour l’équipe A et l’équipe B : samedi 26 septembre contre Lons-le-Saunier à Chalon et le samedi 2 septembre à Grand Dole (pour un groupe élargi)

Le RTC évoluera dans la même poule que l’année dernière avec les mêmes équipes qui n’ont pas accédé à la fédérale 1 avec deux grosses écuries supplémentaires : Meyzieu qui descend de Fédérale 1 et le Puy en Velay qui s’est sacrément renforcé.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B