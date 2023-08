La pluie est venue contrarier la traditionnelle randonnée du 15 août à Mercurey

Pourtant, cadeau du ciel pour les cultures, notre sœur la pluie, dixit St François d’Assise, n’est pas l’amie du marcheur. La traditionnelle procession du 15 août 2023, n’a pas pu se faire.

Nous avions posé les masques et les manteaux et préparé nos cœurs pour nous rendre « là haut », chercher une nouvelle énergie, auprès de vous, Marie. Tel était le projet de l’assemblée paroissiale ce matin de 15 août, qui, après la messe à Notre Dame de Mercurey, souhaitait gravir la colline pour commémorer la Sainte patronne du village dès 1460, dans le mystère de son Assomption depuis le vœu de Louis XIII en 1638, et dont le dogme sera proclamé en1950, par le pape Pie XII.

Sur votre balcon de karst, Sainte Mère de Dieu, comme chaque année, vous attendiez vos enfants. Les jours précédents, nous avions préparé le chemin, défriché, aplani le site. Mais l’orage du matin nous a fait craindre de glisser sur la glaise ameublie par l’eau et la roche qui affleure. Nous sommes prudemment restés près de l’église historique de Mercurey.

La messe de 10h, concélébrée par le Père Nicolas Berthier, curé de la paroisse St Symphorien en Côte Chalonnaise, et le Père Christophe Alizard, prêtre parisien en vacances près des siens, dans la maison familiale de St Jean de Vaux, a rassemblé un peu plus de 250 personnes. L’église avait revêtu ses beaux habits, fleuri ses autels garnis de nappes anciennes. Dans la lumière des cierges et l’encens des jours de fête, les jeunes servants de messe (nouvelle appellation des enfants de chœur), ainsi que la présence des deux prêtres ont donné à la cérémonie la solennité et le recueillement des grands jours.

Nous étions attentifs aux lectures, en particulier à celle de la vision de St Jean dans son Apocalypse qui décrit la Vierge Marie couronnée de 12 étoiles – qui n’est pas sans rappeler l’hyperdulie d’un certain drapeau bleu –, nous chantions à l’unisson, faisant vibrer la voute romane de la vieille église. Puis, nous avons reçu la bénédiction finale dispensée par le Père Nicolas accompagné du Père Christophe, et chanté l ’« Ave Maria » sur le parvis, et, entre les contreforts du mur sud de l’édifice, devant le vitrail de l’Assomption.

Et, puisque c’est devenu une institution, l’association Sauvegarde du Patrimoine offrait un vin d’honneur, non loin de l’église, dans la Maison des associations prêtée par la mairie. Bienvenus ces rafraichissements, bienvenus ces mercurey rouges et blancs et autres crémants de Bourgogne, caudalies de nos papilles. Bienvenues aussi, gougères et gourmandises pour clôturer notre réjouissance mariale. Janine Menand 15 août 2023.

Photos Alain Pagnier et Magali Bonneau Sauvegarde du Patrimoine.