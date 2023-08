FETE DE LA ROSE - "C'est un vrai rendez-vous dans l'histoire de la Bresse et de la politique nationale"

C'est l'un des rendez-vous majeur de la rentrée politique française. La fête de la Rose a su s'inscrire au fil des décennies comme l'un des terrains les plus fertiles en terme d'expression politique au sein de la gauche française avec cette année, la 51e Edition. Avec en filigramme les élections européennes qui se joueront en juin 2024, c'est tout naturellement que le nom de Raphaël Glucksmann s'est imposé. "Ca a été notre premier et seul choix" assure Cécile Untermaier, tant la personnalité du député européen suscite un intérêt tant politique que médiatique. Un choix validé naturellement par les Amis de la Rose, organisateurs historiques de l'événement.

"Il donnera sa vision de l'Europe après 2024"

"Frangy en Bresse reste attractif, on en veut pour preuve la réponse donnée par le député Européen à notre invitation, mais aussi les appels de médias nationaux qui nous sollicitent sur cette édition. C'est une tribune nationale qui a trouvé sa place, avec la démonstration d'une grande pluralité des idées et des expressions politiques. C'est la capacité intellectuelle à faire politique qui nous motive dans cet événement" assurent en choeur Cécile Untermaier et Guillaume Badet.

Interrogée sur le sens que la députée de Saône et Loire, socialiste, ralliée au camp de la NUPES à l'occasion des dernières législatives, Cécile Untermaier insiste sur le fait que les Européennes vont permettre à toutes les écuries politiques de porter leurs étendards et leurs valeurs. Sur la démarche incarnée par Ségolène Royal, Cécile Untermaier s'est voulue cash, "c'est une démarche vouée à l'échec, qui n'a pas grand sens. On se doit de parler projet politique avant d'afficher une quelconque personnalité".

"L'Europe mérite mieux q'une bataille sur son autel"

La parlementaire de Saône et Loire a dénoncé ceux qui portent les "propos populistes à l'encontre l'Europe. L"Europe mérite mieux q'une bataille sur son autel". Pour autant l'élue a salué l'idée "de se retrouver sur des dénominateurs communs. Je ne fais aucune déclaration de guerre mais c'est la traduction de la complexité des idées qui fourmillent à gauche".

"La Bresse est un territoire d'exploration, on dit qu'on doit quelque chose à la Bresse. Frangy est une part de cette image, une institution qui nourrit le débat. C'est un territoire qui appelle à la fidélité, avec des volontés de résistance et du militantisme".

Cécile Untermaier a fait le voeu "d'une Europe qui doit changer" tout en considérant "qu'on ne peut plus rien faire sans elle. Il nous faut créer des liens toujours plus forts et qu'on ne soit plus le seul receptacle des directives européennes".

Le 30 septembre, Raphaël Glucksmann, aura sans doute à coeur de faire un bilan de son étape européenne, après des années bien chaotiques, entre la crise sanitaire et la guerre en Ukraine. Autant de sujets qui auront bien maltraité les relations entre Etats.

Laurent Guillaumé