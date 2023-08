RENTREE DES COLLEGES EN SAONE ET LOIRE - Pas de hausse de tarif dans les cantines du département !

André Accary, Président du Conseil Départemental de Saône et Loire et Mathilde Chalumeau, Vice-Présidente en charge des collèges, ont dévoilé ce jeudi les plateaux-repas qui accompagneront les cantines des collèges.

Ce sont 2,3 millions de repas qui sont servis chaque année dans les 51 collèges publics du département a rappelé André Accary, ce jeudi au cours d'un point presse spécial rentrée, rappelant que sur les 24742 collégiens de Saône et Loire, ce sont plus de 16200 d'entre eux qui profitent des cantines des collèges départementaux.

"Pas question d'augmenter les tarifs"

Très sensible au sujet de la tarification des repas au sein des cantines départementales, André Accary s'est voulu très incisif sur le sujet, considérant qu'il ne revenait pas au département de répercuter l'inflation sur les familles. Pas de hausse, quelque soit le revenu des familles. Un principe de base et d'équité entre les enfants, salué au passage par Cécile Untermaier, députée socialiste. "C'est un choix politique qu'on assume". Sur les deux établissements du département,à savoir ceux de Cluny et de Louhans, qui ont en commun les cantines avec les lycées, gérés par le Conseil Régional, André Accary a réitéré sa vigilance afin que les familles des collégiens ne soient pas impactées par une hausse de la tarification portée par le Conseil Régional.

Le surcoût pour le département est de l'ordre de 800 000 euros pour les 51 collèges auxquels il convient de rajouter les 53 000 euros liés à la divergence de politique tarifaire entre la région et le département sur les deux établissement pré-cités. Le prix des repas au forfait restera à 3,29 euros et à 3,75 euros au ticket.

+ 47 % du chiffre d'affaire pour Agrilocal

La plateforme Agrilocal remporte un vif succès au fil du temps, permettant aux producteurs locaux d'être fournisseurs auprès des cantines du département. Une initiative à la fois bonne pour le porte-monnaie de nos agriculteurs et producteurs locaux dans un rayon de 100 kilomètres mais aussi en terme d'impact environnemental, limitant le recours à des produits venant de trop loin. Ainsi entre le premier semestre 2022 et le premier semestre 2023, ce sont 367 000 euros de commande passées via la plateforme locale. Un chiffre qui s'annonce toujours plus haut au regard des dernières tendances.

Des opérations de sensibilisation aux produits locaux vont être démultipliées. La prochaine en date concerne les volailles et crème de Bresse, avec une opération du 13 au 17 novembre dans toutes les cantines du département.

Des plateaux estampillés contre le gaspillage alimentaire

En lien avec le Conseil départemental des Jeunes, les plateaux de self ont été estampillés avec des messages de sensibilisation visant à valoriser une alimentation plus saine et équilibrée. Tous les visuels ont été pensées par les élèves en lien avec un dessinateur professionnel. L'objectif fixé par le département de Saône et Loire est de tendre vers 20g de gaspillage par élève contre une moyenne nationale qui s'établit aujourd'hui à près de 120g.

Laurent Guillaumé