Rugby : L’Ecole de rugby du CRC ouvre le 9 septembre

Une nouvelle saison s’ouvre pour l’Ecole de rugby du Chatenoy Rugby Club dans une année qui devrait voir un développement lié à la Coupe du Monde en France et, il ne faut pas le cacher, avec les résultats des équipes de France.

Pour cette saison qui débute pour l’école châtenoyenne les responsables du club l’ont bien préparé tant sur le plan matériel que sur le plan sportif . info-chalon.com a rencontré Ludovic Devlieger, responsable de l’école :

Info Chalon : Vous continuez l’action éducative sur Chatenoy mais également sur St Rémy ?

Ludovic Devlieger : « Toujours en étroite collaboration avec le Rugby Tango Chalonnais, une action éducative se déroulera à Chatenoy le Royal et à Saint Rémy dans les écoles primaires. Une initiation au jeu et au ballon ovale qui permet ainsi à des enfants de venir s’inscrire au club de Chatenoy le Royal.

C’est un travail en profondeur qui a porté ses fruits au cours des trois saisons précédentes puisque la saison dernière ce sont plus de 30 enfants du baby rugby au U10 qui ont formé la structure de l’école.

Un travail qui a pu aussi se faire avec l’aide importante du RTC mais aussi des directions d’école et de leurs professeurs des écoles. Sur ce point l’équipe dirigeante du CRC tient à les remercier. Des tracts d’information seront distribuées dans toutes les classes primaires des écoles des deux communes. »

IC : Vous avez décidé d’ajouter un niveau supplémentaire ?

LD : « Petit à petit les niveaux de l’école de rugby se sont étoffés. Pour cette saison 2023 - 2024 l’école permettra à des enfants des années 2018 et 2019 de pratiquer le baby rugby le samedi matin de 9h à 10h sous ma houlette .

Pour les niveaux U6 (2016); U8 ( 2015 et 2014); U10 (2023 et 2012); U12 (2011 et 2010) la reprise ou les inscriptions se feront à partir de 10h le samedi 9 septembre 2023.

Un nouveau niveau est donc crée pour accueillir les jeunes de la saison dernière qui entrent dans le critère d’âge des U12 mais aussi pour accueillir de nouveaux joueurs ou joueuses.

Sachant que pour ces 4 niveaux des entrainements sont prévus le mercredi après-midi de 14h à 16h au stade de rugby rue de Charréconduit à Chatenoy le Royal, avec une 3e mi-temps à la clé grâce au gouter offert par le club. Quatre éducateurs seront présents : Tom Rateau, Kylian Calon ,Armand Janin et moi-même..

Notre école est en pleine croissance et entre dans la dynamique voulue par l’équipe dirigeante du club. Elle participera entre autres à des plateaux et des tournois au cours de la saison. Le premier plateau est prévu pour le 23 septembre. »

IC : qu’elles sont les modalités pour inscrire un enfant ?

LD : « Il sera possible de s’inscrire ou de renseigner ce prochain dimanche 3 septembre 2023 sur le stand du CRC au Forum des associations de Chatenoy le Royal ( de 11h à 17h), gymnase Alain Colas, avenue Georges Brassens.

Mais également en venant au stade aux jours et heures d’entrainement indiquées ci-dessus ou en me contactant Ludovic au 07 49 16 28 16 ou le club par mail à edrchatenoy@gmail.com.

Prévoir les documents suivants :

- une pièce d’identité (CNI; livret de famille; passeport)

- une photo d’identité

- une autorisation de soins document fourni par la club

un certificat médical spécifique FFR à remplir par un médecin sachant qu’il possible passer une visite médicale gratuite auprès de Centre Médico Sportif de Chatenoy le Royal

La cotisation annuelle pour adhérer au club et avoir une licence assurance est fixée pour cette saison à 80€ et le règlement est possible par chèques, espèces, chèques vacances ou PassSport. »

JC Reynaud