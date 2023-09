Rénovation des réseaux d’assainissement rue du petit puits à Mellecey

Les travaux en cours à Mellecey sont inscrits dans le schéma directeur assainissement du Grand Chalon et s’intègrent dans une démarche de réduction des eaux claires parasites. Ces eaux claires parasites sont des eaux naturelles (drainage de fossés, de nappes, postes de refoulement…) ou artificielles (fontaines, rejet de bâtiment…), non chargées en pollution, qui transitent dans les réseaux d'assainissement non conçues pour les recevoir. Elles présentent donc l’inconvénient de diluer les effluents d’eaux usées et de venir perturber le bon fonctionnement des systèmes d’assainissement (création de surcharges, débordements et usure de canalisations, consommation électriques importantes aux postes de relèvement…). Dans certains cas, elles sont responsables d’inondations.

Contenu et calendrier du chantier

Les travaux consistent dans le renouvellement de 265 ml de canalisation en PVC DN 200 mm et dans la reprise de 11 branchements assainissement avec pose de boites.

Ils sont menés par l’entreprise Guinot du groupement DBTP-Guinot-EHTP, sous maîtrise d’œuvre Grand Chalon. Ils ont commencé le 5 juin 2023 et finiront début septembre 2023.

Le montant de l’opération s’élève à 198 700 € TTC subventionné à hauteur de 50 % par l’Agence de l’Eau.

Une seconde tranche de travaux, portée avec Suez dans le cadre de son contrat de délégation de service public aura lieu en 2024.

@Photos Grand Chalon