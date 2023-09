Retour sur la cérémonie du 79ème anniversaire de la libération de Chalon-sur-Saône

Ce mardi 5 septembre 2023, Chalon-sur-Saône célébrait le 79ème anniversaire de sa libération grâce à l'action combinée de la 1ère Armée française «Rhin et Danube» de De Lattre de Tassigny fraîchement débarqué en Provence et des Forces Françaises de l'Intérieur, en 1944. Plus de détails avec Info Chalon.