AVIS DE DECES - Monsieur Jean FANOR

GERGY



Chantal, son épouse ;

Christophe et Anne,

son fils et sa compagne ;

Océane et Quentin,

sa petite-fille et son compagnon ;

Corentin et Mélina,

son petit-fils et sa compagne

ainsi que toute la famille et

Elisabeth qui l'a accompagné pendant toute sa maladie,

vous font part du décès de

Monsieur Jean FANOR



survenu à l'aube de ses 72 ans.

Ses obsèques seront célébrées samedi 9 septembre,

à 10 heures, en l'église de Gergy.

Fleurs naturelle seulement.

La famille remercie toute les personnes qui prennent part à sa peine.

Une pensée pour

David

son fils.