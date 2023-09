Gros succès pour le tout premier Forum des associations ce samedi 9 septembre

Le retour en images avec Info Chalon.

Et on peut dire que comme à son habitude, le tissu associatif de la ville a plus que joué le jeu !

Avec l’installation d’un terrain de badminton sur la place des droits de l’homme par le club de Badminton, la possibilité d’essayer de franchir des obstacles à vélo avec l’école du VCSM ou encore l’installation d’un tatami par le Judo Club dans le jardin de l’orange bleue, les San-Marciaux avaient une fois de plus vu les choses en grand !

Et pour ce tout nouveau format, le public a répondu présent puisque ce sont près de 1400 visiteurs qui sont venus pour découvrir les différentes activités proposées par la vingtaine d’associations présentes ce samedi.

L’occasion aussi pour l’Amicale du don du sang de sensibiliser le public à leur bonne cause : une action réussie avec dix rendez-vous planifiés sur la journée pour leur prochaine collecte du 13 octobre organisée à la salle des fêtes Alfred Jarreau à Saint-Marcel.

Au niveau culturel, les associations musicales « Vibr’accords » et « L’union musicale » ont pu jouer quelques morceaux sur certains créneaux de la journée et l’association « Arcandanse » a, quant à elle, pu dévoiler quelques pas de danse folklorique en milieu d’après-midi.

La vente de livres de la Bibliothèque Municipale a été un franc succès puisque ce sont 300 livres qui ont été vendus ce samedi.

Pour ceux qui n’ont pas pu assister à celle-ci, la bibliothèque organisera une séance de rattrapage prochainement, pour plus d’informations rendez-vous ici.

Côté buvette, ce sont les bénévoles du « Football réunis de Saint-Marcel » qui ont permis aux visiteurs de la journée de se rafraîchir sous une météo caniculaire.

Simone et Anne-Sophie, bénévoles fidèles au poste depuis « un paquet d’années » ont accueilli Émeline, nouvellement engagée au sein du club de football de son fils.

Cette belle journée associative s’est terminée autour d’un repas regroupant les organisateurs et les clubs participants, à l'initiative de l’équipe municipale et organisée par l’association « Mieux vivre ».

Amandine Cerrone.