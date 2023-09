Septembre en Or : le Centre hospitalier William Morey s'engage contre les cancers pédiatriques

À l'occasion du mois de sensibilisation aux cancers pédiatriques, quatre associations ont tenu des stands d'information et d'échanges dans le hall du centre hospitalier. Plus de détails avec Info Chalon.

Chez l'enfant, le cancer est une maladie rare qui représente, dans les pays développés, 1 à 2 % de l'ensemble des cancers. On dénombre près de 2 500 nouveaux cas chaque année en France, dont la moitié chez l'enfant de moins de 5 ans et 700 chez les jeunes de 15 à 18 ans.

Le cancer est la 2ème cause de mortalité chez l'enfant.

Certaines formes de cancers sont spécifiques à l'enfant et, inversement, la plupart des pathologies cancéreuses de l'adulte n'existent pas en pédiatrie.

Pour les adultes, des facteurs favorisant le développement du cancer ont été clairement identifiés (alcool, tabac, produits toxiques, virus, etc.). Au contraire, une cause est très rarement identifiée chez l'enfant.

Le Centre hospitalier William Morey s'engage pour Septembre en or, le mois de sensibilisation aux cancers pédiatriques.

Ce mercredi 13 septembre 2023, de 10 heures à 16 heures, à l'occasion d'une « journée en or» : quatre associations ont tenu des stands d'information et d'échanges dans le hall du centre hospitalier.

À savoir, l'association givrotine Le Rêve de Marie Dream qui soutient la recherche contre les cancers pédiatriques afin de mieux comprendre pour mieux guérir, Rétinostop, l'association française sur le rétinoblastome, un cancer de la rétine d'origine génétique qui survient presque exclusivement chez l'enfant de moins de 2 ans, le Réseau Adolescents et Jeunes Adultes (AJA) qui soutient les professionnels impliqués dans leur prise en charge des adolescents et jeunes adultes atteints de cancer, et Écoute et Soutien des enfants hospitalisés du Service pédiatrie du Centre hospitalier William Morey.

La 501st Légion French Garrison proposait des animations pour le plaisir des petits et des grands : des rencontres avec des personnages de la saga Star Wars, Spiderman et Superman étaient au programme.

Un temps officiel de clôture de cette journée en or a eu lieu à 15 heures 45, en présence Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône et président du Conseil de Surveillance du Centre hospitalier, Philippe Collange-Campagna, le directeur général du Centre hospitalier, le Dr Michel Françoise, pédiatre du Centre hospitalier, Sylvie et Didier Garopin de l'association Le Rêve de Marie Dream, et Bruno Legourd, premier adjoind au maire.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati