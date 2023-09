Quel beau moment sportif à Chalon !

Quel savoureux moment que celui porté et proposé par le Conseil départemental de Saône et Loire ce jeudi au sein du Parc des Expositions. Plusieurs centaines d'enfants ont ainsi pu découvrir le handisport en présence de champions multimédaillés.

Claude Cannet, Vice-Présidente du département en charge des politiques liées au handicap, a lancé ce jeudi matin, cette 2e édition de la "Saône et Loire fête la différence" entourée de très nombreux élus départementaux et locaux, du Sous-Préfet de l'arrondissement de Chalon, Oliver Tainturier, référent handicap du département, ou encore de Bernard Ponceblanc - Président du Comité Départemental Olympique. Tous ont tenu à saluer la valeur d'une telle journée, permettant de lever les regards sur le handicap auprès des plus jeunes collégiens du département.

Au menu de la journée ? Une programmation riche et dense de pratiques d'handisport en présence de champions multimédaillés, avec bien sûr en guest-star, la locale de l'étape, Sandrine Martinet, championne de judo. Une édition particulièrement réussie avec plusieurs centaines de collégiens de l'agglomération et plus largement de la Saône et Loire qui ont répondu présents ainsi que des IME bien présents. Une manière de faire la démonstration que le handicap n'est pas un frein à la pratique sportive, bien au contraire. Une façon aussi de porter bien haut les valeurs de l'inclusion par la pratique sportive. Des sourires, des échanges et une édition qui appelle d'autres, grâce à l'organisation bien rodée d'Handiamo, l'agence sportive spécialisée, créée par par Jonathan Jérémiasz, Michaël Jérémiasz et Richard Warmoes.

Laurent Guillaumé