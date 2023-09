Le Mouvement Chrétien des Retraités s’apprête à fêter ses 60 ans d’existence

Voila 60 ans que le Mouvement Chrétien des Retraités ( MCR) a vu le jour dans quasiment tous les diocèses de la France métropolitaine et d’Outre-Mer.

Un mouvement qui permet à des retraités, dès leurs premiers jours de retraite professionnelle, de se retrouver régulièrement pour partager la parole et leurs réflexions sur la société mais aussi autour de textes de l’Evangile.

Un temps d’échange, tout en étant accompagné spirituellement par un prêtre ou un diacre. Une façon de vivre sa retraite tout en étant conscient des enjeux et des projets de société; des inquiétudes et des instants heureux ,« Un temps nouveau pour une nouvelle vie » , comme se définit le Mouvement National, pour soi, sa famille, pour la société tout en poursuivant des chemins de Fraternité et de témoigner d’un vécu, forts de la sagesse acquise.

Le MCR sur le Chalonnais

Le Mouvement est bien implanté sur le Diocèse d’Autun, Chalon, Macon. Depuis 2019 une équipe MCR s’est créee sur le secteur que l’on définira comme étant celui du Grand Chalon, sans doute et grâce au Père Dominique Oudot, aumônier national du Mouvement.

Sur le département le Père René Aucourt en est l’aumônier et compte quelques 240 adhérents pour le moment, en espérant voir de nouveaux membres rejoindre les comités locaux dont celui du Grand Chalon.

Une équipe du Chalonnais qui se réunit une fois par mois, tous les premiers mercredis après-midi, dans les locaux de l’église du Sacré Coeur, 6 rue de Bourgogne à Chalon sur Saône. L’équipe est assistée spirituellement par Dominique Galmiche, diacre. Pour cela il suffit de contacter Bernadette Derain au 06 74 86 76 40

Fêter les 60 ans

Un évènement sera la raison de mieux connaitre le MCR avec la célébration du 60e Anniversaire, dans le parc des Chapelains, Place Cardinal Perraud près de la Basilique du Sacré Coeur de Paray le Monial et ce le mardi 26 septembre 2023 dès 10h du matin.

Une journée de découverte du MCR, de célébration, de partage, d’animations : ludique et musicale, pour terminer sur un Gâteau d’Anniversaire vers 17h.

Le Mouvement Chrétiens des Retraités se veut vraiment un mouvement d’action catholique plain d’idées et de dynamisme grâce aux rencontres, aux partages et aux célébrations.

JC Reynaud

L'équipe MCR du Chalonnais lors de son récent pélerinage à Lourdes en Juin 2023