L’heure de la rentrée a sonné pour l’AVF Chalon

Avec au programme de cette première réunion de la saison l’habituelle séance d’inscriptions auprès de la trésorière Evelyne Fourré.



Interrogée, la présidente Marie-Françoise Barré s’est montrée confiante. « Le nombre des adhérents devrait rester stable, autour de quatre-vingts, comme l’an passé. Ce qui fait de Chalon un des AVF les plus importants de Bourgogne-Franche-Comté ». Mardi une quarantaine d’inscriptions avait d’ores et déjà été enregistrée.



Vous désirez vous inscrire à l’AVF Chalon et vous avez manqué ce premier rendez-vous. Qu’à cela ne tienne… Il vous suffit tout simplement de venir à une des permanences assurées chaque mardi de 14 heures à 17 heures, au local, situé, rappelons-le, 20 rempart Saint-Vincent. La cotisation annuelle, par personne, est de 25 € pour les nouveaux arrivants et de 35 € pour les autres membres, de septembre à septembre. En prenant votre inscription vous pouvez participer à des activités sportives, ludiques et intellectuelles, à des promenades-découvertes des innombrables richesses culturelles et architecturales de la région, à des visites d’entreprises, et à des sorties culturelles et gastronomiques.

Pour tout renseignement :

tél : 03.85.93.56.74.

e-mail : avfchalon@sfr.fr

http://avf.asso.fr/chalon-sur-saone

Les animations hebdomadaires (principalement l’après-midi)

Lundi : atelier des doigts de fée : point de croix, crochet, diamond painting, tricot.

Mardi : tarot.

Mercredi : tous les 15 jours, mosaïque. L’animation peinture est en sommeil, faute d’animatrice ou animateur.

Jeudi : marche le matin, promenade-découverte l’après-midi.

Vendredi : initiation scrapbooking, deux séances par mois. Scrabble.

Samedi : jeux et initiation à l’informatique alternativement une fois par mois.

Dimanche : rendez-vous de 15 heures, à la Cathé, by Mr.Moustache, 9 place Saint-Vincent. Marche évasion une fois par mois.

Les prochains grands rendez-vous

Jeudi 5 octobre : visite de la Villa Perrusson à Ecuisses.

Dimanche 12 novembre : spectacle cabaret Moulin du Lac à Trivy.

Jeudi 16 novembre : accueil des nouveaux arrivants, salon d’honneur mairie de Chalon à 18 h 30.

Vendredi 17 novembre : soirée « beaujolais nouveau » au restaurant « Les Voiles de Saône » à La Roseraie.

Jeudi 23 novembre : promenade gastronomique à Culles-les-Roches avec déjeuner « choucroute » au restaurant « La Jouvence » à Saint-Gengoux-le-National.

Vendredi 1er décembre : atelier cuisine, la cueillette des champignons.

Jeudi 14 décembre : atelier art floral, la déco de Noël.

Vendredi 15 décembre : repas de Noël au Clos Bourguignon.

Vendredi 12 janvier 2024 : galette des rois, au Clos Bourguignon.

Gabriel-Henri THEULOT