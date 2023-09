Pétanque : l’équipe Seniors de l’ABCR accède en 2e Division départementale

Une belle saison, toujours en cours, pour l’équipe Seniors de l’Amicale Boules de Châtenoy le Royal (ABCR) laquelle jouera la saison prochaine en 2e Division Départementale. Une progression qui concrétise le bon travail au sein du club châtenoyen pour cette équipe qui a commencé en Départemental 4.

Un résultat acquis lors du dernier « match » l’opposant à Epinac qui, avant cette dernière compétition qualificative, se trouvait en tête du Groupe D, juste devant Chatenoy le Royal. Un championnat qualificatif qui comportait quatre groupes de huit clubs.

Pour accéder en Départemental 2 il était impératif de finir premier de ce groupe composé de Epinac, Bois du Verne, Bouchon de la Dheune 1 et 2, Auxy, Etang sur Arroux, Mesvres et Chatenoy le Royal.

La victoire entre le premier (Epinac) et le second (ABCR) du groupe est revenu aux Seniors de Châtenoy le Royal qui, malgré l’égalité de points au classement à l’issue de cette phase qualificative, s’est vu classé au 1er rang grâce au goal-average supérieur.

En route pour la finale

Un résultat qui fait accéder en Division 2 mais aussi qui permet à l’ABCR de participer à la finale départementale entre les quatre premiers de chaque groupe à savoir : Laize; Châtenoy le Royal, Gueugnon et Marnay. Une finale qui aura lieu le dimanche 24 septembre 2023 à Crèches sur Saône.

Pour cette finale l’équipe Seniors se déplacera sous l’autorité sportive de Daniel Vieublé, coach et accompagnée du Président de l’ABCR, Daniel Rebillard. Elle est composée de 11 joueurs : C. Buisset; C. et X. Durand; P. Legoux; D. Comparet; C. Et X. Xiong; M. Desarménien; J-M. De Micheli et E. Chainard.

Rappelons que ce type de compétitions se déroule en tête à tête ( 6 joueurs), puis en doublettes (3 équipes) et en triplette (2 équipes), le total des jeux gagnants qualifiera l’équipe pour la finale ou la petite finale.

info-chalon.com ne manquera d’apporter le résultat dans ses colonnes.

JC Reynaud