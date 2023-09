Chloé M Photographie propose des mini-séances ‘Portrait de femmes’ dans le cadre d’Octobre Rose

Originaire de la région chalonnaise, Chloé, 35 ans, est mariée et maman de 2 enfants. Passionnée par l’univers de la beauté, elle devient esthéticienne mais son destin lui montre un autre chemin, celui de photographe. Depuis 2 ans maintenant, son home studio se situe à Granges, commune proche de Givry.

Vous êtes photographe et maquilleuse professionnelle, qu'est-ce qui vous a inspiré ce parcours professionnel ?

Après un CAP et BAC PRO esthétique, j’ai travaillé une dizaine d’années dans l’univers de la beauté et du bien-être. Lors de la crise du covid, je travaillais pour une grande marque de cosmétique française. Un couple d’amis s’est vu annuler leur séance photo de grossesse. Spontanément, je leur ai proposé quelques photos dans les vignes pour leur créer des souvenirs. Et ce fut une révélation pour moi ! Mon contrat arrivant à sa fin, c’était l’occasion de commencer à me former à la photographie. Les demandes ont commencé à affluer, j’ai tout de suite décidé de me lancer dans l’entreprenariat et de me consacrer à 100% à cette activité tout en gardant la partie esthétique qui m’anime. C’était une évidence que de combiner mes deux passions. Me voilà maquilleuse et photographe !

Vous êtes spécialisée dans la mise en valeur de la femme et du nouveau-né, pourquoi ce choix ?

Comme je l’ai expliqué, ma toute première séance a été une révélation. J’aime sublimer le visage des femmes grâce au maquillage. Et en me formant à la photographie, j’ai appris à mettre les courbes féminines en valeur. Il m'a semblé indispensable de me former également à la photographie de nouveau-né afin de proposer une expérience complète et sécuritaire à mes jeunes mamans. Je continue de suivre l’évolution de ces petits trésors avec des séances spéciales 'anniversaire', 'famille'… Actuellement, je m’épanouis dans mon travail et tout ce que je fais me fait vibrer ! J’aspire à offrir une expérience de qualité à mes clients en étant spécialisée dans la mise en valeur des femmes et des nouveau-nés. Je continue d’ailleurs de me perfectionner en octobre auprès de photographes de renom.

Pouvez-vous nous parler des mini-séances photos lors d'Octobre Rose ? En quoi cela consiste-t-il ?

Pour Octobre Rose, mois consacré à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein, l’idée m’est venue de faire des mini-séances photos. C’est une cause qui me tient à coeur, malheureusement nous connaissons tous une femme, proche de nous, touchée par cette pathologie. Il y a 10 ans, ma maman a dû se battre contre cette maladie, elle est maintenant guérie et j’ai de la chance de l’avoir toujours auprès de moi. Le principe de ces mini-séances est de photographier des femmes et de les sublimer par un bouquet de fleurs au niveau du haut du buste : habiller la poitrine de manière poétique. Une façon de sensibiliser la femme à l’importance du dépistage. Pour cela, je collabore avec Marjorie de Pivoine Sauvage qui a sa boutique au centre-ville de Chalon-Sur-Saône. Elle n’a pas hésité à faire partie de ce beau projet et a créé un magnifique bouquet de fleurs séchées.

La séance dure 20 minutes et comprend 3 photos en format numérique. Le tarif est de 60 euros avec la possibilité d’ajouter en supplément la mise en beauté. Les séances se dérouleront sur tout le mois d’octobre. Le but de cette initiative est de reverser une partie des bénéfices à l’association chalonnaise Toujours Femme ; une association qui aide à adoucir le quotidien des femmes victimes de cancer grâce à de nombreuses actions. Osez poser, c’est une belle occasion d’exprimer sa féminité, d’avoir de belles photos de soi et d’afficher son soutien aux femmes qui luttent actuellement contre le cancer du sein.

Plus de renseignements : www.chloemphotographie.fr

SBR - Photos : Crédits photos Chloé Mermoz Photographie, visuels transmis pour publication