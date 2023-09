Ce samedi 16 septembre à la Plaine de jeux, le club de football de Saint-Marcel recevait l’événement « La rentrée du foot » pour les jeunes âgés entre 9 et 10 ans.

Le retour en images avec Info Chalon.

Ce sont donc 27 équipes départementales représentant 14 clubs qui ont joué au football dans un concept amical ce samedi après-midi.

« Le but de cette journée c’est de se retrouver autour de nos valeurs sportives et de permettre aux clubs de prendre leurs marques pour cette nouvelle saison » a expliqué Dominique Parriaud, président de la commission technique et membre du comité directeur du district de football.

C’est en binôme avec son collègue, Georges Thibert, que Dominique a géré cette après-midi de tournoi, sous une météo très clémente.

Côté « Football réunis de Saint-Marcel », ce sont 4 équipes qui ont participé à cet événement, sous la houlette de leur tout nouveau responsable sportif, Matthieu Guénot.

Au total, 34 jeunes licenciés du club ont pu mettre en pratique les techniques enseignées par leurs coachs lors des premiers entraînements.

Et côté public, on peut dire qu’il y avait du monde chez les san-marciaux ce samedi dans le cadre très agréable de la Plaine de jeux.

« Cette demi-journée est aussi consacrée à promouvoir les valeurs du sport et du respect de l’arbitrage aux jeunes. À la fin de ce tournoi amical, nous prendrons la parole et nous remettrons le livret de la saison imprimé par la Fédération » a précisé Georges Thibert.

En effet, les petits « footeux » en herbe sont tous repartis avec un livret ludique récapitulant notamment les objectifs de la saison :

*Applaudir les beaux gestes et les bonnes pratiques

*Respecter et comprendre les décisions de l’arbitre

*Avoir l’esprit du club

*Avoir l’envie permanente de toujours progresser

*Apprécier la mixité et accepter les différences des autres

Enfin, Dominique Parriaud a lancé une bouteille à la mer : « Malheureusement, les clubs du département manquent cruellement de bénévoles. Certains jeunes ne peuvent pas intégrer un club de football car les clubs limitent le nombre de licenciés par manque de personnel pour les coacher » a t-il ainsi déploré.

À bon entendeur, donc !

Pour suivre l’actualité du club de football de Saint-Marcel c’est par ici.

Amandine Cerrone.